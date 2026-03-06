El Gobierno confirmó que hay 260 argentinos varados en Israel

El embajador argentino en Israel, Axel Wahnish, confirmó este viernes que actualmente son 260 los argentinos varados en ese país, afectados por la suspensión de vuelos internacionales por el conflicto con Irán.

En declaraciones a Radio Rivadavia, Wahnish señaló que los ciudadanos están “desesperados por salir” y que las consultas provienen tanto de los turistas como de sus familiares, que solicitan asistencia para evacuar.

El diplomático pidió a los argentinos en Israel que sigan las instrucciones de las autoridades locales, considerándolas “lo oficial y lo adecuado”. Además, explicó que “lo más seguro y menos riesgoso es quedarse donde estás, cerca de un refugio”.

Wahnish detalló que los cielos están completamente cerrados para salir, aunque se habilitaron vuelos para repatriar a israelíes varados en el extranjero. La única vía de evacuación disponible para argentinos es por tierra hacia Egipto, en el cruce de Taba, lo que implica un traslado de cuatro horas bajo condiciones de riesgo.

“Te suena la alarma, tenés que parar el auto, tirarte cuerpo a tierra y es traumático”, relató el embajador sobre la situación en la ruta terrestre. Sin embargo, indicó que muchos argentinos han optado por esa vía de forma voluntaria, y que la embajada los acompaña para garantizar su evacuación.