Así se conmemora al papa Francisco en Roma y el Vaticano

Este martes se recuerda en el Vaticano y en toda Italia con una serie de conmemoraciones por el primer aniversario de la muerte del Papa Francisco, fallecido el 21 de abril de 2025 a las 7:35 de la mañana, a causa de un “derrame cerebral, coma y un colapso cardiovascular irreversible”, según informó la oficina de prensa vaticana en ese momento.

Después de haber estado internado varias veces en el hospital Gemelli de Roma, perteneciente al Vaticano, él decidió quedarse en la simple residencia Santa Marta donde vivía, porque quería asistir al menos a algunas de las celebraciones de Semana Santa, tal vez porque preveía que podía ser su última oportunidad. Y así fue.

En Santa Marta vivió sus 12 años de pontificado, rechazando el majestuoso palacio y departamento papal donde habían vivido los otros pontífices y donde volvió a vivir el papa León XIV.

Francisco, nacido el 17 de diciembre de 1936 en Buenos Aires, en el seno de una familia originaria del Piamonte (región del norte de Italia), fue elegido Papa el 13 de marzo de 2013 y fue el primer Papa argentino y latinoamericano y el primer Papa jesuita.

Las conmemoraciones

El Vaticano y Roma recuerdan la muerte de Francisco con numerosas misas. Por la tarde, la más importante se celebrará a las 18 horas locales, después del rosario, en la Iglesia papal de Santa María la Mayor, donde Francisco iba a rezar antes de partir y al retornar de todos sus viajes y otros eventos. Rezaba ante Salus Populi Romani, la imagen de la virgen María “protectora del pueblo romano”. Durante la misa se leerá un mensaje del papa León XIV, que todavía está haciendo un viaje por varios países africanos.

Francisco está enterrado en Santa María la Mayor porque él mismo lo pidió. Junto a la tumba se descubrirá una nueva placa recordatoria en latín que dice: “Francisco, sumo pontífice, que se detuvo 126 veces en devota oración a los pies de la Salus Populi Romani, por su voluntad descansa en esta Basílica Papal desde el 26 de abril de 2026. Primer aniversario de su muerte”. La misa será transmitida en una pantalla gigante que está en el frente de la basílica.

Paralelamente, en la Casina Pio IV, sede dentro del Vaticano de la Pontificia Academia de las Ciencias Sociales, la organización católica Scholas Ocurrentes, fundada por el Papa Francisco cuando vivía en Buenos Aires para difundir y educar la “cultura del encuentro”, organizó otras conmemoraciones. Entre ellas, un seminario titulado “La herencia de Papa Francisco”, donde se presentarán algunos proyectos de Scholas que se están desarrollando, referidos al arte (en particular el cine), al deporte y a la educación. Entre las personas que expondrán se encuentra la teóloga argentina Emilce Cuda, Secretaria de la Pontificia Comisión para América Latina.

A las 16 hs se proyectará, pero solo a nivel privado porque la prensa no tiene acceso, la película “Aldeas: el final del sueño de Papa Francisco”, dirigida por el famoso director cinematográfico Martin Scorsese, a quien el Papa argentino pidió expresamente que lo realizara, dando voz a numerosas comunidades del mundo para promover la diversidad cultural.

La jornada concluirá con un concierto en el Auditorio de la Conciliación, ubicado en la Vía de la Conciliación que conduce del río Tíber hasta la basílica de San Pedro del Vaticano, del que participarán, entre otros, Arisa, dos veces ganadora del Festival de San Remo, y la Orquesta de Conciertos de Jakarta. También habrá una exposición de obras de artistas internacionales como Didit Prabowo de Indonesia, el romano Maupal y el albanés Genc Permeti.

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