Sofía Gonet será una de las figuras del regreso de Pop Stars en Telefe

Sofía Gonet continúa expandiendo su carrera en los medios y ahora fue presentada como una de las incorporaciones de Popstars, el reality musical que prepara Telefe para su regreso. Después de ganar popularidad en MasterChef Celebrity, la influencer vuelve a apostar por un formato de gran exposición y ligado al entretenimiento.

Por el momento, desde la producción no dieron demasiadas precisiones sobre cuál será exactamente su función dentro del ciclo, aunque trascendió que tendría una participación relacionada con el contenido digital y la interacción en redes sociales. La decisión forma parte de la estrategia del canal de acercar el mundo televisivo a las nuevas audiencias y plataformas.

Sofía Gonet se suma a Popstars en Telefe

La confirmación llegó a través de una publicación en Instagram realizada en conjunto con Telefe, donde Sofía mostró una producción con referencias estéticas al universo Y2K, inspirado en las tendencias de principios de los 2000. El look elegido rápidamente generó repercusión entre sus seguidores y acompañó el anuncio de esta nueva etapa profesional.

“Me llegó la hora de cumplir un sueño y ser parte de Popstars. Se viene una experiencia increíble y la vamos a vivir juntos desde las redes! Que esperás para anotarte? Podes hacerlo en mitelefe.com y estén atentos a más novedades!”, expresó La Reini en sus redes al compartir la noticia.

Además, la influencer publicó un segundo video donde dejó ver imágenes del detrás de escena de la producción y anticipó parte del trabajo que realizará junto al canal en esta nueva apuesta televisiva.

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