Quién sería el primer confirmado para el nuevo Bailando: "Le dio toda la carrera"



Después del enigmático posteo de Marcelo Tinelli junto a Ángel de Brito y la frase “Vuelve el Bailando”, la expectativa por el regreso del clásico televisivo no dejó de crecer. Pero en las últimas horas, una nueva revelación terminó de encender a los fanáticos del formato.

Fue el propio Ángel quien, durante Storytime en Bondi Live, dio detalles concretos sobre el proyecto que estaría armando Tinelli para fin de año y lanzó el primer nombre fuerte que podría sumarse a la pista.

“Quiere un Bailando más, el último. Me dijo que quiere hacer el Bailando final. The last dance, el último baile”, contó el conductor de LAM.

Sin embargo, lo que más sorprendió llegó segundos después, cuando reveló una charla clave entre Tinelli y una de las figuras más fuertes del streaming y la televisión actual. “Ya lo llamó a Nicolás Occhiato y le dijo que estaría, que le gustaría”, lanzó De Brito, generando impacto inmediato.

Acto seguido, lanzó: "A Occhiato le dio toda la carrera el Bailando".



De confirmarse, la participación de Occhiato podría marcar uno de los fichajes más resonantes de esta nueva etapa del programa, combinando el universo clásico del Bailando con una de las figuras más convocantes de la nueva generación.

Además, Ángel adelantó cómo sería el formato que imagina Tinelli para esta despedida. “Lo quiere hacer a fin de año. Un gran Bailando pero cortito, con el jurado de siempre: Marcelo Polino, Moria Casán, Pampita y quien les habla”, aseguró.

Por ahora no hay confirmación oficial sobre la pantalla que tendría el ciclo, pero una cosa parece clara: el último Bailando ya empezó a moverse… y Nicolás Occhiato podría ser el primer gran nombre en decir presente.

Sin dudas, esta noticia generó un gran revuelo en redes sociales, ya que la gente comenzó a opinar al respecto. Sumado a que diferentes figuras del espectáculo ya empezaron a postularse para ser parte del histórico certamen de baile.

minutouno.com