Milett Figueroa habló de su ruptura con Marcelo Tinelli: "No era sano"

En la edición de este miércoles de A la tarde, el ciclo conducido por Karina Mazzocco presentó una entrevista exclusiva que Milett Figueroa brindó desde Perú, donde decidió hablar sin filtros sobre su separación de Marcelo Tinelli y el nuevo vínculo sentimental del conductor.

Antes de compartir el material, Luis Bremer introdujo el tema al aire: "Rompe el silencio Milett Figueroa desde Perú. Esto ocurrió hace instantes. Habla de la separación de Tinelli y también de la nueva novia que es Rossana Almeyda".

Ya en la nota, la modelo peruana fue consultada por los motivos que llevaron al final de la relación y, aunque eligió no dar detalles puntuales, dejó en claro cuál fue el conflicto de fondo: "No voy a decir exactamente cuál fue el punto final, pero sí fueron diferencias de valores, integridad de valores en una pareja".

Luego, al ser consultada sobre la posibilidad de que la aparición de una nueva pareja estuviera relacionada con una eventual infidelidad, Milett respondió con serenidad, aunque con una frase que generó repercusión: "Todo el mundo tiene derecho a rehacer su vida como mejor le parezca. Realmente le deseo toda la felicidad del mundo con su nueva pareja, obviamente, si no comete los mismos errores que cometió conmigo va a poder ser muy feliz, pero realmente no quiero hablar de una relación que ya terminé, porque es algo que cerré con mucho agradecimiento. Fui muy feliz en la relación, realmente estuve muy enamorada, terminé la relación estando muy enamorada".



Y cerró con una fuerte reflexión personal: "Terminé justamente porque justamente porque no era sano para mí".

Durante el programa también sumaron otras declaraciones de la modelo que no habían salido en el primer fragmento emitido. Santiago Sposato compartió parte de esas frases: "Fue una excepción bastante grande el término de mi relación, di mucho y amé mucho, pero fui valiente. Quiero hablar de mí y de mis proyectos. Marcelo y yo terminamos la relación por diferencias e integridad de valores".

Sobre el cierre del debate, Gustavo Descalzi aportó además una versión que circulaba en Uruguay: "Les voy a decir lo que se decía en Punta del Este. En el último año era toda una pantalla la relación".

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