agua en superficie Banco de Corrientes Eduardo Black
Corrientes

Las noticias más importantes del 13 de octubre

Por El Litoral

Lunes, 13 de octubre de 2025 a las 06:57

Hallaron muerto al hombre que estaba desaparecido en Santa Lucia

Con maniobras de RCP, policías lograron salvarle la vida a un hombre en Corrientes

Un hombre está grave tras el despiste de un automóvil en Corrientes

Tormenta en Corrientes: graves destrozos por una cola de tornado en Ituzaingó

La Justicia ordenó la detención del hombre que estaba junto a la mujer que cayó al vacío

Corrientes: Ruta nacional 120, el peligroso retrato del abandono en materia vial

Un hombre sufrió un infarto cuando manejaba su motocicleta

El Centro Único de Pagos del Banco de Corrientes se traslada a la avenida Pomar

Luego de la lluvia, así continuará el tiempo esta semana en Corrientes










 

