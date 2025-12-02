Eduardo Ledesma Pregunta: hoy responde Luis Novaresio

Para finalizar la séptima temporada de Eduardo Ledesma Pregunta, revivimos los tres episodios más vistos del 2025 y arrancamos con Luis Novaresio. Con el abogado, periodista y escritor grabamos esta entrevista en la XV Feria del Libro de Corrientes. Hablamos de su novela “Todo por amor, pero no todo”, de la construcción del deseo, de los límites del amor, de su infancia, su figura pública y su paso a la ficción.

Una charla profunda, honesta y sin concesiones sobre identidad, política, periodismo y el arte de narrar lo íntimo. “Morimos, ¿y qué?”, le preguntamos al final. Y sí, respondió.

Qué es Eduardo Ledesma Pregunta

El programa, que se estrena todos los martes a las 22, propone una serie de entrevistas a intelectuales, dirigentes políticos, artistas y profesionales de distintas ramas del saber y del hacer, para reflexionar sobre temas contemporáneos que nos atraviesan como sociedad: poder, política, género, cultura, arte. La voz y el silencio. La riqueza y la pobreza.

Se trata de una realización del periodista correntino Eduardo Ledesma. La producción general está a cargo de Andrea de los Reyes; la producción y edición de Roxana Obregón y el diseño de imagen y promoción gráfica es de Augusto Vilar. En tanto la fotografía es de Hugo Zamora, las cámaras y sonido de Andrés Luna y Sergio Pereyra y la postproducción de Hugo Zamora. Las redes sociales, versión gráfica y generación de contenidos digitales están a cargo de Belén Da Costa.

La música original, "Preguntas", fue escrita y producida por el grupo Tajy en exclusiva para el programa.