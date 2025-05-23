¿Quieres recibir notificaciones de alertas?

la unidad Rolando Camozzi Barrios Gustavi Valdés
CORRIENTES

Las noticias más importantes del 23 de mayo de 2025

Por El Litoral

Viernes, 23 de mayo de 2025 a las 07:10

Valdés inauguró la 7° edición de la Feria de Arte Contemporáneo de Corrientes

Terminó la construcción del mercado Ex Vía y se alista su inauguración

Proliferación de mosquitos en Corrientes: qué hay detrás del fenómeno y cómo protegerse

Quita de puntos y sanciones de hasta 6 fechas por agresiones contra el personal policial

Más de 100 jugadores competirán en la nueva edición de Corrientes Gamer: cómo inscribirse

"Crímenes en familia": el posteo inquietante de la autora de la masacre de Villa Crespo

Quiénes son las nuevas autoridades del Hospital Materno Neonatal “Eloísa Torrent de Vidal”

La mujer que mató a sus dos hijos fue condenada a 20 años de prisión

Cedió un precario puente y un camión cayó al arroyo Garaví

Nueva exitosa emisión internacional de ON de Telecóm por 800 millones de dólares

 

