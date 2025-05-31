¿Quieres recibir notificaciones de alertas?

Juan Pablo Valdés Vamos Corrientes Guillermo Francos
CORRIENTES

Las noticias más importantes del 31 de mayo

Por El Litoral

Sabado, 31 de mayo de 2025 a las 07:06

Caso Loan: pese al pedido de elevación a juicio aseguran que la investigación continua

La nafta y el gasoil volverán a aumentar desde este domingo

Senadores correntinos presentaron Corrientres Brilla en el Senado

Así se encuentra la pavimentación que une tres rutas correntinas

Fue condenado a 10 años de prisión por robar y golpear a una mujer de 81 años

Valdés encabezará el acto central por el 219º Aniversario de San Luis del Palmar

Corrientes: fue a pescar y lo mordió una yarará

Ante la llegada del frío, un merendero lanzó una colecta para recolectar ropa de abrigo

El escalofriante testimonio de la niña que permitió la condena a un abusador sexual

Kora, un Taguató rescatado de la cautividad vuelve a volar en libertad








 

Últimas noticias

