Las noticias más importantes del 20 de junio de 2025

Corrientes recibe el equipamiento más avanzado para la atención del cáncer
Cristina Kirchner ya está utilizando la tobillera electrónica: cómo funciona
Corrientes fue la provincia donde más llovió en todo el país
La Coalición Cívica-ARI ratificó su pertenencia a “Vamos Corrientes”
Un hombre viajaba desde Corrientes con 40 frascos de fentanilo y remifentanilo
Corrientes: así será la segunda etapa de pavimentación del acceso a Juan Pujol
Tras el robo en una estación meteorológica, instalan una nueva en San Luis del Palmar
Unne Idiomas: nivelación e inscripciones para cursos de inglés, alemán y portugués
La Justicia reconoció el derecho de una mujer mayor a no ser separada de sus animales
Boca enfrenta al Bayern Múnich en un partido clave por la clasificación