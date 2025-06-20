¿Quieres recibir notificaciones de alertas?

Temas del día:

lluvias en Corrientes doble alerta Docente correntino
lluvias en Corrientes doble alerta Docente correntino
RADIO EL LITORAL
EN VIVO
PUBLICIDAD
CORRIENTES

Las noticias más importantes del 20 de junio de 2025

Por El Litoral

Viernes, 20 de junio de 2025 a las 07:19

Corrientes recibe el equipamiento más avanzado para la atención del cáncer

Cristina Kirchner ya está utilizando la tobillera electrónica: cómo funciona

Corrientes fue la provincia donde más llovió en todo el país

La Coalición Cívica-ARI ratificó su pertenencia a “Vamos Corrientes”

Un hombre viajaba desde Corrientes con 40 frascos de fentanilo y remifentanilo

Corrientes: así será la segunda etapa de pavimentación del acceso a Juan Pujol

Tras el robo en una estación meteorológica, instalan una nueva en San Luis del Palmar

Unne Idiomas: nivelación e inscripciones para cursos de inglés, alemán y portugués

La Justicia reconoció el derecho de una mujer mayor a no ser separada de sus animales

Boca enfrenta al Bayern Múnich en un partido clave por la clasificación

PUBLICIDAD

MÁS LEÍDAS

MÁS LEÍDAS

MÁS LEÍDAS

PUBLICIDAD

Últimas noticias

PUBLICIDAD