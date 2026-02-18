El carnaval impulsó $7 mil millones en Corrientes con alta ocupación hotelera

La provincia de Corrientes registró un impacto económico de $7 mil millones durante el último fin de semana largo de carnaval, según datos difundidos por el Observatorio Turístico provincial.

El informe señala una importante afluencia de visitantes, incluidos turistas internacionales, atraídos por la oferta cultural y festiva característica de esta época del año.

Alto gasto y estadías prolongadas

El gasto promedio por persona fue de aproximadamente $100 mil por día, mientras que la permanencia media alcanzó las cuatro noches.

Estos indicadores consolidaron un fuerte movimiento en los sectores hotelero, gastronómico y comercial de la provincia.

Ocupación hotelera y plazas cubiertas

Entre el 13 y el 16 de febrero de 2026, la ocupación hotelera promedio fue del 88%, con 18.597 plazas ocupadas en todo el territorio provincial.

El Gran Corrientes, con mayor demanda

El área del Gran Corrientes concentró la mayor cantidad de reservas y lideró los niveles de ocupación, alcanzando el 92% en su corredor turístico.

En el resto de la provincia, los porcentajes fueron los siguientes:

Sur Correntino: 87%

Alto Paraná: 66%

Paraná Sur: 64%

Región Solar de las Huellas: 63%

Jesuítico Guaraní: 54%

Región Esteros del Iberá: 47%

Procedencia de los visitantes

El informe detalló que llegaron turistas internacionales provenientes del Mercosur, Senegal y Nueva Zelanda.

A nivel nacional, se registró presencia de visitantes del NOA (Salta, Jujuy, Tucumán y Santiago del Estero) y de la región Litoral (Santa Fe, Entre Ríos, Chaco, Formosa, Misiones e interior de Corrientes).

Productos turísticos más elegidos

En cuanto a las preferencias, el 31% optó por propuestas de sol y playa, el 29% por historia y cultura, el 24% por ecoturismo y el 16% por pesca deportiva.

De esta manera, el fin de semana largo de carnaval dejó cifras positivas para la economía local, impulsadas por la actividad turística en distintos puntos de la provincia.