Bordón sumó minutos en Argentina que decepcionó frente a Uruguay

La selección Argentina de básquetbol tuvo una pobre actuación y perdió frente a Uruguay 61 a 44 en el marco del Clasificatorio al Mundial 2027.

En el estadio de Obras Basket, Capital Federal, el equipo conducido por Pablo Prigioni mostró una producción colectiva bajas, con bajos porcentajes de efectividad y se quedó sin invicto camino al Mundial.

El chaqueño Gonzalo Corbalán fue el jugador de mayor valoración albiceleste con 14 puntos y 2 rebotes. En tanto que el correntino Dylan Bordón estuvo en cancha 3,28 minutos y aportó 2 puntos.

Uruguay se quedó con la primera mitad en ventaja y se fue al descanso arriba por 30 a 22, tras un arranque de partido donde la fricción, la paridad dominaron las acciones. El conjunto celeste logró imponer su ritmo, mostró efectividad en ataque de la mano de Rodríguez y Serres y supo capitalizar sus momentos para construir una diferencia que lo dejó con el control del juego al término de los primeros 20 minutos.

Argentina no estuvo fino con el tiro exterior, con posesiones largas y poca circulación de balón, lo que dificultó la generación de opciones claras.

Uruguay fue de mayor a menor en el tercer cuarto: tras un buen inicio, cerró con dudas por malas decisiones y pérdidas, lo que permitió la reacción de Argentina con Corbalán como referencia para sostener al equipo, aunque el celeste se llevó el parcial 41-35.

En el último período se mantuvo el goleo bajo y Uruguay aprovechó las desconexiones defensivas y la baja efectividad local para estirar la diferencia y cerrar el juego con claridad por 61 a 44.

Este lunes, Argentina enfrentará a Panamá, desde las 18.30, por la cuarta fecha de los Clasificatorios FIBA Rumbo a la Copa del Mundo 2027.

El encuentro se jugará en cancha de Obras y Argentina sumará a Facundo Campazzo y Gabriel Deck. La incorporación del base del Real Madrid pone en duda la presencia del correntino Bordón entre los doce del roster.