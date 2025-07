En medio de la pelea en el PJ, CFK y Axel coincidieron en un acto

n Cuando arrecia la interna que conmueve hasta los cimientos al PJ, Cristina Kirchner y Axel Kicillof se reencontraron este miércoles a la noche en la celebración del 47° aniversario de Abuelas de Plaza de Mayo, en el emblemático Teatro Argentino de La Plata.

La ex vicepresidenta saludó al gobernador con un beso al pasar, formal, al igual que a Verónica Magario y otros funcionarios bonaerenses. Luego ambos se ubicaron en primera fila, pero no juntos: Estela de Carlotto estuvo sentado en el medio. Cristina había logrado lo que pretendía: llevarlo a un acto luego de tildarlo de traidor.

A las 20 en punto, Cristina había prometido estar al lado de Estela Carlotto, la homenajeada, por los 47 años de existencia de la Abuelas de Plaza de Mayo. Lo había anunciado tempranamente la presidenta de esa organización. Esa certeza contrastaba con ciertos reparos de los colaboradores directos de Kicillof, quienes condicionaban su asistencia a la cuestión meteorológica. La agenda no era lo apremiante. A las 17 ya había terminado su actividad oficial en Punta Indio, a poco más de 100 kilómetros de la capital provincial. La tormenta era la razón de tanta prevención.

La propia Carlotto asignaba verosimilitud al prejuicio de lluvias, granizos y otras calamidades. “Me dijo que no iba a poder venir (al acto) por temas de agenda y lo entiendo soberanamente”, explicó la titular de Abuelas. Kicillof fue de los primeros en saludarla. Cristina también. Con la confirmación de su traslado a la ciudad donde nació y vivió hasta su mudanza definitiva a Santa Cruz.

Un rato antes de la apertura del Teatro, los equipos de comunicación de la Gobernación y dispositivos de transmisión eran instalados en el edificio. Señal de la presencia confirmada del gobernador. Al menos aprestos. Garantizaba la concurrencia.

“No cierro la esperanza que pueda venir”, decía Carlotto por la invitación a Kicillof. “Yo habría querido una foto con los dos”, sintetizaba la visitante, también oriunda de La Plata, y conformaba una aspiración que crecía por minuto. Su deseo finalmente se hizo realidad.

La audiencia en palcos y butacas aseguran presencia de intendentes, legisladores y la crema partidaria.

“Son dos personas (Cristina y Kicillof) importantes que deben estar juntas para pronunciarse sobre lo que estamos pasando, y el ensañamiento de este hombre (Javier Milei), lo mismo que la vicepresidenta (Victoria Villarruel)”, señaló.

En este acto, se tomaron como valiosos los gestos. Las vanidades. La pelea simbólica por la representación. La foto profundiza lo que el ojo a la distancia no distingue y se sella con aplausos.