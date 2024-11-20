Condenaron al empresario que causó una masacre de pingüinos en Chubut

Aunque la fiscal Florencia Gómez, que llevó adelante la acusación contra el productor y empresario Ricardo Adolfo La Regina, pidió oficialmente cuatro años de prisión y una indemnización de U$S 518.000, por considerarlo autor penalmente responsable del delito de “daño agravado” y crueldad animal, un tribunal de Chubut le impuso una pena de tres años de ejecución condicional.

Fue un caso de “ecocidio”, se sentenció, pues causó “daños graves que sean extensos o duraderos al medioambiente”.

Los jueces también fijaron reglas de conducta que deberá cumplir el empresario condenado, bajo apercibimiento de revocarse el carácter condicional de la sentencia: además de pagar las costas del proceso, no podrá circular por la zona sensible al ecosistema, tanto él como terceros, en vehículos de gran porte; tendrá prohibido realizar obras o mejoras sin autorización provincial y un informe de impacto ambiental, y va a tener que colaborar con las tareas de restauración, preservación y conservación del medioambiente que disponga la autoridad competente.

Se estableció, a su vez, una cautelar que ordena la intervención inmediata del estado provincial para garantizar la preservación de toda el área, según se desprende del fallo condenatorio firmado este miércoles en la provincia de Chubut.