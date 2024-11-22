Cristina Kirchner presentó un recurso para volver a cobrar su jubilación

La ex presidenta y titular del PJ nacional, Cristina Kirchner, presentó un recurso administrativo de nulidad ante la ANSES para volver a cobrar su jubilación de privilegio y la pensión que recibe como viuda del ex presidente Néstor Kirchner.

En el escrito presentado por su apoderado, Facundo Fernández Pastor, ante el titular de ANSES, Mariano de los Heros, aseguró que la decisión del Gobierno “viola derechos y garantías consagrados en las leyes, la Constitución Nacional y la doctrina establecida por la Corte Suprema de Justicia de la Nación”. En esa línea, calificó la actitud del Poder Ejecutivo como un “un acto más de persecución con fines de venganza, hostigamiento y partidismo que involucra en este caso a funcionarios de la Administración Nacional de la Seguridad Social, del Ministerio de Capital Humano del que depende, y al mismísimo Presidente de la Nación”.

La petición de nulidad se basa en que la ANSES no tiene la potestad legal para dar de baja un beneficio. “Lo que debió hacer la administración es instar la acción judicial y no suspender, arbitrariamente, sus efectos tal como resolvió la RESOL-2024-1092", dice la presentación.

Y continúa: “No es una facultad ni del área jurídica de esa administración, ni de Trámites Complejos, ni de Prestaciones Centralizadas arrogarse la jurisdicción y competencia que, los artículos 15 y 36 de la Ley 24.241 no le otorgan a esa administración. Por tal razón, la resolución impugnada es nula, de nulidad insanable”.