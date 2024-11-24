La Casa Rosada reconoció la tensión entre Milei y Villarruel

El jefe de Gabinete, Guillermo Francos, admitió la tensión entre el Presidente y la Vice. No obstante, aseguró que con sus declaraciones el mandatario apuntó a “remarcar que el Poder Ejecutivo es el que toma las decisiones”.

"A veces tienen puntos diferentes, es lógico que pueda haber diferencias de opinión. Lo que está claro es que el que fija la postura y ejecuta política nacional es el presidente. La vicepresidenta es la presidenta del Senado", señaló Francos.

El funcionario dijo que "seguramente hay algún motivo por el que el presidente le pareció importante marcar la diferencia en ese momento". "No quiere decir que sea un tema permanente y definitivo", aclaró.

Francos aclaró que él tiene "una excelente relación con la vicepresidenta" y trató de llevar tranquilidad al conflicto entre el binomio presidencial: "Creo que la relación institucional se va a mantener de la mejor manera".

