Condenaron a 15 años de prisión al cantante de La Liga por abuso infantil

El Tribunal en lo Criminal N.º 1 de Dolores condenó este viernes a 15 años de prisión a Roberto Omar Alí, más conocido como “Tito”, quien se desempeñaba como cantante en la banda de cumbia La Liga y estaba acusado de haber abusado sexualmente de una niña de 11 años, amiga de su hija.

El veredicto se dio a conocer en el marco del juicio que comenzó el pasado 16 de octubre, el cual constó de dos audiencias. Durante el proceso, ocho testigos declararon ante las autoridades judiciales, incluyendo a la propia víctima, quien dio detalles de cómo fueron las violaciones a las que fue sometida. En este sentido, contó que una de ellas fue en uno de sus cumpleaños y que, desde entonces, “no le gusta festejar nada”.

La última citación en la Justicia fue el 22 de octubre, cuando las partes expusieron los alegatos finales, se hizo el pedido de la pena y el imputado tuvo la posibilidad de dar sus últimas palabras: dijo que era inocente e insistió en que era una acusación infundada. Además, remarcó que “todos los artistas reciben denuncias de este estilo”.

Según indicaron fuentes judiciales, la sentencia que ahora deberá cumplir Alí -quien había sido detenido por el hecho en 2023- es de cumplimiento efectivo, por lo cual no podrá acceder al beneficio de libertad condicional.