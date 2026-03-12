Convocatoria nacional: buscan familia adoptiva para un niño de 10 años en Corrientes

El Juzgado de Familia, Niñez y Adolescencia N° 2 de la ciudad de Goya, bajo la titularidad de María Gabriela Dadone, lanzó una convocatoria pública de alcance nacional con el objetivo de restituir el derecho a la vida familiar de un niño de 10 años, nacido el 5 de julio de 2015. La búsqueda se realiza en conjunto con el Registro Único de Aspirantes a Guarda con Fines Adoptivos de Corrientes (RUACtes).

Un mensaje de esperanza

El niño, quien cursa sus estudios primarios y recibe acompañamiento profesional para su desarrollo personal, se define a sí mismo con sencillez: “Soy alegre, cariñoso y sociable. Me gusta compartir actividades, sobre todo jugar al básquet porque me divierte”.

Tras años de acompañamiento por parte de una familia recreativa, el menor ha manifestado su deseo de dar un paso fundamental: "Estoy listo para formar parte de una familia propia que acompañe mi crecimiento como niño y me quiera como soy, donde pueda crecer feliz".

Cómo participar de la convocatoria

El Poder Judicial de Corrientes convoca a personas o familias de cualquier punto de la República Argentina que estén dispuestas a asumir el compromiso de la adopción, brindando contención, afecto y un proyecto de vida compartido.

Para postularse, los interesados deben seguir estos pasos: