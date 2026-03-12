Corrientes despliega su potencial en la feria de pesca deportiva más grande de Brasil

En el marco de una estrategia de promoción activa, Corrientes dice presente en el complejo Anhembí de San Pablo, donde se desarrolla la feria Trade Show Pesca & Compañía.

El evento, que celebra 20 años de trayectoria, reúne a los principales referentes del sector en América Latina, brindando un escenario clave para la comercialización de los productos y servicios turísticos de la provincia.

La comitiva, conformada por cerca de veinte operadores privados, busca captar la atención del turista brasileño, un mercado de alto valor para el segmento de pesca deportiva. “Estamos felices de acompañar y tener una presencia muy importante aquí, dándole el espacio a los prestadores y operadores turísticos para ofrecer sus productos”, señaló el ministro de Turismo, Juan Enrique Braillard Poccard, durante la inauguración.

Acciones comerciales y desarrollo económico

La participación correntina no se limita a la exhibición institucional. Desde el miércoles, la delegación ha intensificado su labor mediante ruedas de negocios organizadas conjuntamente con el Consulado Argentino en San Pablo.

Según detalló el ministro, se contabilizaron más de 40 reuniones entre operadores correntinos y sus pares internacionales, además de encuentros estratégicos con representantes de Aerolíneas Argentinas, el Banco Nación y cámaras del sector turístico brasileño. Estas gestiones son fundamentales para alcanzar la premisa del gobernador Juan Pablo Valdés: generar oportunidades de empleo y desarrollo para los correntinos a través del impulso al sector privado.

Turismo como motor de empleo

La provincia apuesta a consolidar el turismo como una herramienta genuina de generación de ingresos. “Estamos convencidos de que el turismo es una herramienta fundamental para la generación de empleo. Corrientes otra vez dice presente y tenemos muy buen recibimiento por parte de los operadores de otros países”, afirmó Braillard Poccard.

El espacio de Corrientes permanecerá abierto hasta el próximo sábado 14 de marzo. Durante las jornadas restantes, los prestadores de servicios continuarán concretando acuerdos comerciales, con el firme objetivo de incrementar el flujo de visitantes brasileños a los destinos correntinos durante la temporada de pesca deportiva y turismo de naturaleza.