Milei prometió bajar 90% los impuestos

El presidente Javier Milei anunció en una extensa cadena nacional de 36 minutos el final de la recesión. “Hoy puedo decirles que hemos superado la prueba de fuego. Hemos salido del desierto: la recesión terminó y el país finalmente ha comenzado a crecer. Gracias por confiar en el Gobierno. Esto no quiere decir que hayamos llegado a puerto. Pero sí que podemos terminar el año con alivio y de que hemos dejado atrás lo peor. El futuro será cada vez mejor. Se vienen momentos felices en la Argentina”, pronosticó el jefe de Estado en un mensaje grabado en el Salón Blanco de la Casa Rosada, donde estuvo acompañado por todo su Gabinete, para celebrar su primer año de mandato.

Rodeado por su hermana, la secretaria general de Presidencia Karina Milei y por el jefe de Gabinete Guillermo Francos, el mandatario celebró los hitos del primer año de su gestión: el final de la emisión monetaria, la baja de la inflación y el control de la calle. Prometió un plan de reformas, la salida del cepo y un tratado de libre comercio con los Estados Unidos.

Con las hojas de su discurso y la imagen de un león sobre la mesa, cargó contra los blancos habituales de sus diatribas: sindicatos, periodistas, empleados públicos y dirigentes de la oposición -la casta- y agradeció a la ciudadanía por los esfuerzos. “Gracias por haber sobrellevado los meses duros del comienzo de nuestra gestión. Quiero agradecer a los argentinos que se vieron asediados por la casta. Quiero agradecerles a los argentinos de a pie que fueron tratados como ciudadanos de segunda. El sacrificio que han hecho es conmovedor. No será en vano”, prometió.

Milei recordó el punto de partida de su gestión y apuntó contra el ex ministro de Economía y candidato presidencial del peronismo, Sergio Massa, al que prefirió no mencionar. “Hace un año, un degenerado fiscal que no voy a nombrar venía de imprimir 13 puntos del PBI sin cuidado de la inflación que iba a generar. Hoy la inflación es cosa del pasado”, aseguró aunque el alza de precios rondará cerca del 120 por ciento y, según las estimaciones oficiales, el índice de noviembre será más alto que el de octubre.

El jefe de Estado evitó el triunfalismo. “Todo esto no es un canto anticipado de victoria, sino un reconocimiento de que hemos cumplido el rumbo trazado”, dijo tras señalar que los medios y la política auguraban una caída rápida de su administración.

El Presidente garantizó que el año próximo eliminará el cepo, como reclaman inversores y parte de los opositores dialoguistas y prometió una profunda reforma fiscal. “Planeamos reducir un 90 por ciento la cantidad de impuestos nacionales y devolverles a las provincias la autonomía impositiva (...) El año que viene la salida del cepo será una realidad, para ello estamos trabajando en una solución definitiva para el problema de los stocks del Banco Central, que puede darse ya sea a través de un nuevo programa con el FMI o un acuerdo con privados”, destacó.

También prometió una libre competencia de monedas, aunque aclaró que los impuestos se seguirán pagando en pesos.

Nada dijo, en cambio, sobre las frustradas sesiones extraordinarias cuya convocatoria postergaría hasta, por lo menos, febrero próximo. “Vamos a continuar nuestro plan de ajuste”, señaló luego de prometer -otra vez- “motosierra profunda” y una profunda reforma fiscal, política y de seguridad y hasta un nuevo plan nuclear. Otra vez evocó las reformas de Carlos Menem y exaltó el trabajo de Federico Sturzenegger, que según reiteró, Donald Trump quiere replicar en los Estados Unidos. También celebró las tareas en Seguridad, Economía y Capital Humano.

De cara al año electoral, Milei definió los comicios legislativos como una bisagra. “La elección será de ideas, entre los políticos rancios del pasado y nosotros", sostuvo.