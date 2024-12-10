Avon cerró su planta de San Fernando y despidió a casi 300 trabajadores

La empresa de cosméticos Natura, propietaria de Avon, cerró la planta de distribución de San Fernando, provincia de Buenos Aires, y despidió a 278 trabajadores a través de llamadas telefónicas.

Fuentes cercanas a la empresa, señalaron que el fabricante brasileño lleva adelante un plan de reestructuración del negocio de Avon en el país, y que había abierto, en una primera etapa, retiros voluntarios.

La empresa comunicó la decisión a los operarios a través de llamadas telefónicas en las últimas horas, aunque aún no recibieron los telegramas de despido formales.

Los casi 300 trabajadores recibieron llamados telefónicos el fin de semana, cuando muchos estaban celebrando la fiesta de fin de año en un recreo perteneciente al sindicato de perfumistas, donde se le comunicaba que la planta iba a cerrar y se concretarían los despidos.

Los trabajadores no pudieron ingresar a la planta

Este lunes, cuando llegaron a su lugar de trabajo, se les prohibió el ingreso, pese a que aún no tenían telegramas de despido.

La empresa de cosméticos Avon tuvo sus inicios en Estados Unidos a fines del siglo XIX y llegó a la Argentina a en los años 70, con una primera planta industrial ubicada en Moreno, a la que se sumó pocos años después el centro de San Fernando y una planta en Garín.

En 2020, la empresa brasilera Natura compró Avon y se convirtió en el cuarto grupo empresarial de empresas de belleza y cosméticos, al tiempo que creció durante la pandemia gracias a la inversión y el crecimiento digital a través de la venta on-line.

*Ámbito Financiero