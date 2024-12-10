Vuelven a aumentar los peajes: subirán entre $70 y $100 en promedio

Vialidad Nacional informó este martes que estableció el nuevo esquema de tarifas para las estaciones de peaje en los accesos Norte y Oeste, concesionados por las empresas Autopistas del Sol S.A. y Grupo Concesionario del Oeste S.A., respectivamente.

A su vez, informó que se aplicará la correspondiente actualización en las estaciones de las rutas nacionales 12, 14 y 174; concesionadas a Caminos del Río Uruguay S.A. y en los Tramos del I al X, operados por Corredores Viales S.A. La medida entrará en vigencia desde el jueves 12 de diciembre a las 00:00 hs.

Cabe destacar que esta modalidad se efectúa siempre y cuando las tarifas resultantes sean equivalentes o inferiores a las que deriven de la actualización tarifaria prevista en los pliegos de Especificaciones Técnicas Generales del Contrato de cada concesión.

En este sentido, las actualizaciones dispuestas por el organismo vial nacional rondarán en un promedio nominal de entre $70 y $100.

Se recuerda que los nuevos cuadros tarifarios, especificados en las resoluciones que se detallan a continuación, son calculados mediante un mecanismo establecido por el Gobierno nacional con el objetivo de evitar atrasos que pudieran afectar la prestación de servicios para los usuarios.

Así, el nuevo esquema surge de haber multiplicado la tarifa vigente en cada una de las concesiones por el Coeficiente de Variación Tarifaria. Cabe aclarar que se redondearán las tarifas a múltiplos de $100 para facilitar la gestión de cambio en vías de cobro.