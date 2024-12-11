La exmujer complicó a Del Río, acusado de matar a los padres

La tercera jornada del juicio que se le sigue a Martín Del Río (50) por el crimen de sus padres, José Enrique Del Río (75) y María Mercedes Alonso (72), estuvo cargada de distintas emociones. La más evidente fue el llanto de su ex esposa, Cecilia Sánchez (49), una de las principales testigos del día, que se extendió a varias mujeres que integran el jurado popular.

“Como mujer, esposa y como mamá, me humilló. Es un monstruo que vivía dentro de mi casa”, sentenció.

Fue casi una hora en la que Sánchez relató como su vida cambió a partir del 7 de septiembre de 2022, cuando detectives de la Delegación Departamental de Investigaciones (DDI) de San Isidro detuvieron a Del Río.

Según la testigo, entonces tomó conocimiento que el hombre con el que estuvo casada 20 años “era posiblemente el asesino y que tenía vidas paralelas”, en referencia al crimen de sus suegros y la existencia de una amante de su esposo.

“Todos los días me entero de una cosa nueva, es horrible, humillante. Cosas que le hizo a mi padre y a su propio hijo. Esa admiración que tenía no la tengo más. Es un monstruo que vivía dentro de nuestra casa, que lo descubrimos a partir de ese puto 7 de septiembre”, sostuvo la ex esposa, entre lágrimas.

Sánchez tuvo que detener su relato en varias oportunidades y hasta fue asistida por la jueza María Coelho, quien le acercó unas servilletas para secarse las lágrimas.

Durante el crudo relato, varias mujeres que integran el jurado popular que juzga el accionar de Del Río rompieron en llanto y también fueron asistidas con pañuelos descartables y vasos de agua.

Del Río escuchó atentamente el relato de su ex esposa, quien no cruzó miradas con él. Asintió en varias oportunidades y hasta sonrió cuando Cecilia recordó cuando se conocieron en la Universidad de Belgrano, cuando ella tenía 19 años y estudiaban juntos Ciencias Económicas.

Cecilia ingresó a la sala de audiencias con temor. Ese mismo miedo la acompaña desde el momento que se enteró que su esposo fue detenido, acusado del crimen de sus dos suegros, “Quique” y “Mecha”.

“Tengo terror de que salga en libertad. No sabemos cuál era su plan ni su límite. A diario nos preguntamos eso con mis hijos. Corrimos peligro, que nos dejó en estado de vulnerabilidad. Estoy con ataques de pánico, con psicólogos y psiquiatras”, remarcó.

Sánchez sostuvo y reiteró que Martín Del Río le “arruinó la vida”, y tuvo que detener su relato cuando se preguntó si “el plan era matarme a mí y a mis hijos”.

“Cuando nos enteramos, tuvimos que pasar muchos duelos. Velar a mis suegros, saber que tenía vidas paralelas y no solo una. Me humilló como mujer, como mamá, nos traicionó. Es irreparable el daño que nos hizo”.

Antes describió la admiración que tenía para con su esposo. Como respuesta a la pregunta de cómo era como comerciante, Sánchez indicó que “siempre veía las oportunidades comerciales”.

“Lo admiraba por la visión que tenía”, remarcó la mujer, mientras Del Río asentía con la cabeza, segpun informó Emanuel Dalbe en Clarín.