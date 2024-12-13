El Presidente habló de designar por decreto a los jueces de la Corte

Javier Milei deslizó este viernes, en el marco de una entrevista radial mientras está en Italia, la posibilidad firme de nombrar por decreto a Ariel Lijo y a Manuel García-Mansilla como jueces de la Corte Suprema antes de fin de año. "Si el Senado no resuelve, lo tendré que resolver yo", respondió directamente sobre la consulta de si apelará a un decreto presidencial para ambas designaciones en el tribunal.

La nominación de Ariel Lijo, que instaló la polémica y la necesidad de intrincadas negociaciones entre el Gobierno y los diferentes arcos de la oposición, y de Manuel García-Mansilla para ocupar bancas en la Corte Suprema de Justicia, sumó un nuevo capítulo este viernes.

Fue cuando le preguntaron a Milei si los nombramientos serán finalmente por decreto. Ocurre que Juan Carlos Maqueda, uno de los cuatro miembros de la Corte, cumplirá 75 años el 29 de diciembre y se jubilará, dejando otra vacante en el tribunal.

A pesar del calendario ajustado, el Congreso aún no trató los pliegos que el Gobierno impulsó.