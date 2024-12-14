Asesinaron a un empresario agropecuario en su campo

Un empresario del sector agropecuario fue asesinado en su campo por dos ladrones que solo lograron sustraerle una escopeta. Ocurrió en la tranquila localidad de Torres, partido de Luján. Los sospechosos están prófugos.

Se trata de Roberto Martín Peres Vieyra, un empresario agropecuario de 71, fue asesinado anoche en su campo de Torres, una localidad ubicada a 86 kilómetros al noroeste de la provincia de Buenos Aires.

Las primeras averiguaciones indicaron que los ladrones ingresaron en un vehículo por el portón principal de la estancia y se dirigieron a la propiedad principal.

Allí se encontraron con la casera a quien le preguntaron por el dueño del lugar para hablar sobre el alquiler de la vivienda. Fue entonces que redujeron a la mujer y abordaron al hombre que se los cruzó en ese momento.

Fue entonces que a Peres Vieyra comenzaron a exigirle dinero.

Según la investigación, Peres Vieyra recibió un disparo en el muslo izquierdo cuando intentó evitar el robo. La víctima, a pesar de los esfuerzos por salvar su vida, falleció debido a una grave hemorragia interna, señaló el medio La Realidad Online.

“Lamentablemente impactó en su femoral y eso le causó la muerte”, precisó a Clarín una fuente vinculada a la causa.

La fiscal Mariana Suárez, a cargo de la Fiscalía N° 9 de Luján, a cargo de la investigación, ordenó las primeras pericias para establecer la identidad y señas características de los sospechosos.

Si bien restan diligencias, hasta el momento se confirmó el faltante de una escopeta propiedad de Peres Vieyra, quien según registros contables, fue titular de la firma agropecuaria La Criolla Peres Vieyra, desde 2015.

La empresa está radicada en la localidad de Gualeguaychú, en la provincia de Entre Ríos, y tiene como actividad principal la cría de ganado bovino.

La autopsia se practicó este mediodía en la morgue judicial. El informe preliminar que recibió la fiscal Suárez indicó que Peres Vieyra recibió un pacto de un proyectil calibre 9 milímentros en el muslo izquierdo, con orificio de entrada y salida.

La despedida de la familia

Al conocerse el homicidio de Peres Vieyra, familiares y allegados compartieron mensajes en las redes sociales en homenaje al hombre asesinado.

“Roberto Peres Vieyra, hoy me toca despedir a mi querido cuñado y amigo. Delincuentes entraron en su campo con el fin de robar y se llevaron la vida de Roberto”, expresó Marcelo, cuñado de la víctima.

El hombre indicó que el empresario agricultor era padre de cuatro hijos y abuelo de 10 nietos.

“Descansa en paz querido amigo, nosotros tú familia, nos quedamos con un profundo dolor y el sabor amargo de una muerte injusta”, concluyó con su mensaje.

