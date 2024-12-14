Se disfrazaron de operarios de Edesur y estuvieron un día robando cables

Habían planeado todo al detalle. Eligieron una esquina tranquila del barrio porteño de San Cristóbal, se equiparon con los elementos necesarios. Hasta pusieron los cercos provisorios de madera para señalizar los pozos que iban dejando en la vereda. Pero el destino les jugó una mala pasada y terminaron tras las rejas.

El plan era sencillo, y los tres integrantes de la banda pensaron que ejecutarlo no entrañaría grandes inconvenientes. Se harían pasar por operarios de una cuadrilla de Edesur, picarían las baldosas de las veredas en la esquina de Cochabamba y el pasaje Oruro, y se robarían los cables subterráneos que distribuyen la energía eléctrica en los domicilios, para reducir el metal que contienen y hacer una buena ganancia.

La primera parte salió de maravillas. Los tres arrancaron, pico y masa en mano el jueves, a la mañana a romper las veredas y a señalizar su labor, simulando estar a cargo de tareas de reparación de servicios eléctricos vestidos con equipos de seguridad similares a los utilizados por los empleados de Edesur.