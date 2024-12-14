Milei reavivó la interna con Villarruel: “El que no acata al partido es expulsado"

En medio de la polémica con Victoria Villarruel por el traspaso de mando y por la sesión del Senado que echó a Edgardo Kueider, Javier Milei aseguró que su gobierno es "implacable" y "quien no acata la línea del partido" es expulsado. Lo dijo en un acto juvenil que compartió en Roma con la primera ministra de Italia, Giorgia Meloni.

"En nuestro gobierno somos implacables. El que viene con agendas propias y no acata la línea del partido, es expulsado", sostuvo Milei, sin mencionar a la vicepresidenta. Y añadió con una frase recurrente: "Roma no paga traidores".

La declaración llegó cuando repasaba su decálogo político, que ya había anunciado en la CPAC, a comienzos de mes. Aquella vez, al explayarse sobre el punto 5 de sus lineamientos, había dicho que "en La Libertad Avanza el que se desordena se va a su casa".

Esta vez, justo cuando se armó la polémica por la sesión que presidió Villarruel en el Senado y que el propio Milei calificó de "inválida", fue más contundente: habló directamente de "expulsión".

"No hay lugar para mezquindades, no hay lugar para el yo, no hay lugar para el ego", afirmó cuando concluía la lectura de su decálogo.

