Renunció el segundo de Petri en el Ministerio de Defensa

El viceministro de Defensa, Claudio Pasqualini, renunció este domingo a su cargo y alegó motivos personales.

El número dos de Luis Petri dejó el puesto en medio de la tensión entre la cartera y las Fuerzas Armadas.

Pasqualini era teniente general y se desempeñaba en el cargo de secretario de Estrategia y Asuntos Militares, un virtual viceministro de Defensa.

Su renuncia fue de forma "indeclinable" y por cuestiones familiares, explicaron las fuentes consultadas.

Pasqualini había sido jefe del Ejército durante el gobierno del presidente Mauricio Macri y ahora se desempeñaba como segundo de Petri.

Había llegado al cargo en las Fuerzas Armadas en 2018, con la gestión del ex ministro Oscar Aguad.

En 2020, con la administración del ex mandatario Alberto Fernández fue pasado a retiro. Desde ese momento ocupó la presidencia del Observatorio de Seguridad y Defensa de la Universidad del Centro de Estudios Macroeconómicos de la Argentina (UCEMA).