Caso María Cash: el fiscal dijo que los rastrillajes permitieron obtener “un dato clave”

El fiscal que lleva adelante el caso María Cash, Eduardo Villalba, aseguró que los operativos de rastrillajes que se hicieron durante los últimos días sobre la ruta nacional 16 permitieron obtener “un dato importante para poder regresar”.

El pasado miércoles inició un nuevo operativo sobre la ruta nacional 16 que comprende las localidades salteñas de El Galpón y Boquerón. Los investigadores presumen que podría tratarse de la zona en la que el camionero Héctor Romero, acusado del asesinato de María Cash, habría descartado el cuerpo.

Los rastrillajes se extendieron a lo largo de 40 kilómetros, dado que es el camino que el imputado solía hacer durante el traslado de mercadería para un supermercado. Según el fiscal Villalba, trabajaron sobre apenas “uno y medio de los diez puntos claves” que se habían marcado en el mapa.

Si bien la búsqueda no permitió obtener un resultado concreto sobre el paradero de María Cash, Villalba reconoció: “Nos volvimos con un dato importante como para poder regresar. Es un dato en concreto que ahora debemos estudiar y analizar”.

El fiscal explicó que se trata del testimonio de una persona que brindó una serie de datos coincidentes con el marcaje que realizó uno de los perros especialistas que particippó de la búsqueda.

Villalba adelantó que se trata de “un hallazgo que realizó una persona del lugar”, por lo que el testimonio, según señaló el fiscal en diálogo con El Tribuno, “no tiene ninguna contaminación de nada”.

Como el testimonio brindado por el testigo coincide con el marcaje de los perros, el fiscal adelantó que le solicitará a la jueza “que autorice un nuevo rastrillaje”. “Lo haríamos con la gente nuestra del CIF”, explicó Villalba.

El encargado de llevar adelante la investigación también aclaró que está en permanente contacto con la familia de María Cash: “Les dije que si encontraba restos, en segundos les iba a avisar para no crear falsas expectativas”.

La aclaración del fiscal se debe a las versiones que surgieron durante los últimos días sobre la aparición de un cráneo durante la búsqueda en la ruta nacional 16. Horas después se confirmó que no se trataba de un cráneo humano.

Más allá de tener en cuenta el testimonio de los testigos, la búsqueda en esa zona estuvo basada en los datos de geolocalización de las antenas telefónicas vinculadas al celular del camionero que vio por última vez con vida a María Cash. Es decir, el pasado 8 de julio de 2011, mientras él viajaba a la localidad de Joaquín V. González.

En el operativo de rastrillajes participó personal de Bomberos Voluntarios y de la Provincia, la Policía de Salta, Policía Federal, Gendarmería, Servicio Penitenciario, investigadores especializados del CIF, Ejército, intendencias y miembros del Sistema Federal de Búsqueda de Personas (Sifebu).

