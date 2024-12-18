El desempleo bajó al 6,9%

En consonancia con el repunte de la actividad económica, la tasa de desempleo se ubicó en 6,9% en el tercer trimestre, lo que implica una reducción de 0,7 puntos porcentuales en relación con los tres meses previos. No obstante, en la comparativa con el mismo período del año anterior, la desocupación todavía se encuentra 1,2 p.p. por encima.

Así se desprende del informe "Mercado de trabajo: tasas e indicadores socioeconómicos" difundido por el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC), que había arrojado un índice de desocupación de 7,6% durante la ventana temporal comprendida entre mayo y junio.

"En el tercer trimestre de 2024, la tasa de actividad (TA) –que mide la población económicamente activa (PEA) sobre el total de la población– alcanzó el 48,3%; la tasa de empleo (TE) –que mide la proporción de personas ocupadas con relación a la población total– se ubicó en 45,0%; y la tasa de desocupación (TD) –personas que no tienen ocupación, están disponibles para trabajar y buscan empleo activamente, como proporción de la PEA– se ubicó en 6,9%", reza el reporte oficial. Cabe destacar que la PEA está compuesta por los ciudadanos ocupados y desocupados.