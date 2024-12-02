ATE se pliega al paro de la CTA

La Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) se plegará al paro “en contra de las políticas” del presidente Javier Milei, que están organizando las dos Centrales de Trabajadores (CTA), para este jueves.

La secretaria general de ATE a nivel nacional y empleada del Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (SENASA), Mercedes Cabezas, sostuvo que con esa movilización “van a demostrar que la unidad de la clase trabajadora da resultados”.

“Este año ha sido terrible para las y los estatales. Desde febrero estamos sufriendo despidos en todo el país. Las modalidades han sido muy distintas pero en todas buscan el mismo objetivo: dejar sin ingresos a familias enteras.”, aseguró.

Por otra parte, apuntó contra la Central General de Trabajadores (CGT) y manifestó que “no se entiende cómo no convocan a un paro”. “No hay solidaridad o no pertenecen a la misma clase”, añadió.

La CTA publicó un informe sobre la evolución del Salario Mínimo, Vital y Móvil, en el cual se demostró que hubo “una pérdida brutal de poder adquisitivo”, desde diciembre de 2023, “producto del efecto de la devaluación y su impacto en los precios”.

“El salarió mínimo en octubre sólo alcanza para adquirir el 54,3% de la canasta básica de alimentos, que define la línea de indigencia para una familia tipo y poco más de una cuarta parte de la canasta de pobreza”, asegurara el documento.

