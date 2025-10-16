Escándalo en Italia: detuvieron al basquetbolista argentino Luca Vildoza

La noticia aparece en la cabecera de los portales deportivos de Europa: el base argentino Luca Vildoza y su mujer Milica fueron detenidos luego de agredir a una mujer que trabaja para la Cruz Roja.

Todo ocurrió luego de la victoria del Virtus Bologna ante el AS Monaco en un cruce de la Euroliga que se disputó en el PalaDozza. Al parecer, después del partido, Vildoza salió junto a su mujer en su auto y la via Calori estaba obstruida por un operativo de la Cruz Roja.

El argentino estaba apurado y comenzó a tocar la bocina y hacer señas de luces para que el personal de la salud despejara la zona, pero los médicos no perdieron la paciencia y siguieron con su trabajo.

El incidente continuó unas cuadras más adelante cuando los vehículos volvieron a cruzarse. Vildoza sacó derrapando el auto y frenó delante del vehículo sanitario.

Según relatan varias fuentes, el basquetbolista bajó de su auto y habría tomado del cuello a una enfermera de 55 años de la Cruz Roja, mientras su mujer le tiraba del pelo.

El incidente fue tan grave que inmediatamente intervino la policía: la pareja fue detenida y pasó la noche en una dependencia policial. La Fiscalía de Bolonia notificó a las partes “un decreto de libertad inmediata y sin restricciones, firmado por el Fiscal Dr. Flavio Lazzarini", informó el club.

Vildoza es una de los basquetbolistas argentinos más importantes de los últimos tiempos. Llegó al club italiano este año, procedente del Olympiacos de Grecia. Pero tuvo un paso por la NBA: el 5 de mayo de 2021 firmó un contrato de cuatro años y medio con los New York Knicks por 13.6 millones de dólares. Pero la aventura en el olimpo del básquet donde el único argentino que alcanzó su máxima expresión fue Emanuel Ginóbili duró unos meses y fue cortado en octubre sin siquiera pisar la cancha en un partido oficial.

En el escándalo que se vivió en Bologna, Vildoza salió del estadio PalaDozza junto a su mujer que es jugadora profesional de vóley y juega en el equipo de la ciudad.