Funebres

VALERIA GABRIELA NIGRI

Por El Litoral

Domingo, 26 de octubre de 2025 a las 00:00

NIGRI VALERIA GABRIELA

Q.E.P.D.

La Contadora Sosa Teresita Beatriz y su esposo Contador Aguirre Alfredo David participan su fallecimiento ocurrido el 24/10 /2025. Acompañamos a su familia en tan tristes momentos y elevamos una plegaria al cielo para que su alma descanse en paz. Que brille para la querida Valeria la LUZ QUE NO TIENE FIN. Nunca te olvidaremos querida amiga.

VALERIA GABRIELA NIGRI

Q.E.P.D.

Falleció el 24/10/2025. Alberto Raúl Castro, su esposa María Leonor Pita, sus hijos María Castro y José Ignacio Alonso con sus hijos Pedro y Ramón; Juan Castro y Candela Lobera con su hijo Cristóbal, Martina Castro y Andrés Díaz Ricci con su hijo Iñaki, Lourdes Castro y Juan Ignacio Mayer, participan su fallecimiento y ruegan por su descanso en paz. c/959

VALERIA GABRIELA NIGRI

Q.E.P.D.

Falleció el 24/10/2025. Juan Luis Binda y Dulce María Toma Diaz Ulloque, participan con pesar el fallecimiento de su amiga y vecina Valeria. Piden oraciones en su memoria. c/707

VALERIA GABRIELA NIGRI

Q.E.P.D.

Falleció el 24/10/2025. Jordi y Fernandito, Hospital y Romaguera, participan con pena el fallecimiento de la madre de su amigo Ramiro Arregin. Abrazan con afecto a él y a sus hermanos. Oraciones en su querida memoria. c/707

VALERIA GABRIELA NIGRI

Q.E.P.D.

Falleció el 24/10/2025. Juan Alejandro Castro (a), su esposa Silvia Pompeya Dacunda (a), sus hijos Agustina (a) y Martín Mariño Fages (a) participan con pesar su fallecimiento y acompañan a sus hijos, su madre y sus hermanas en este momento tan doloroso, pidiendo al Señor por su descanso eterno.

