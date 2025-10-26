†

NIGRI VALERIA GABRIELA

Q.E.P.D.

La Contadora Sosa Teresita Beatriz y su esposo Contador Aguirre Alfredo David participan su fallecimiento ocurrido el 24/10 /2025. Acompañamos a su familia en tan tristes momentos y elevamos una plegaria al cielo para que su alma descanse en paz. Que brille para la querida Valeria la LUZ QUE NO TIENE FIN. Nunca te olvidaremos querida amiga.

†

VALERIA GABRIELA NIGRI

Q.E.P.D.

Falleció el 24/10/2025. Alberto Raúl Castro, su esposa María Leonor Pita, sus hijos María Castro y José Ignacio Alonso con sus hijos Pedro y Ramón; Juan Castro y Candela Lobera con su hijo Cristóbal, Martina Castro y Andrés Díaz Ricci con su hijo Iñaki, Lourdes Castro y Juan Ignacio Mayer, participan su fallecimiento y ruegan por su descanso en paz. c/959

†

VALERIA GABRIELA NIGRI

Q.E.P.D.

Falleció el 24/10/2025. Juan Luis Binda y Dulce María Toma Diaz Ulloque, participan con pesar el fallecimiento de su amiga y vecina Valeria. Piden oraciones en su memoria. c/707

†

VALERIA GABRIELA NIGRI

Q.E.P.D.

Falleció el 24/10/2025. Jordi y Fernandito, Hospital y Romaguera, participan con pena el fallecimiento de la madre de su amigo Ramiro Arregin. Abrazan con afecto a él y a sus hermanos. Oraciones en su querida memoria. c/707

†

VALERIA GABRIELA NIGRI

Q.E.P.D.

Falleció el 24/10/2025. Juan Alejandro Castro (a), su esposa Silvia Pompeya Dacunda (a), sus hijos Agustina (a) y Martín Mariño Fages (a) participan con pesar su fallecimiento y acompañan a sus hijos, su madre y sus hermanas en este momento tan doloroso, pidiendo al Señor por su descanso eterno.