Reunión del G-20: en alineación con Trump, Milei no asistirá a la cumbre

El presidente Javier Milei se bajó de la cumbre del G20 en Sudáfrica y se sumó al boicot de su par de Estados Unidos Donald Trump, en un nuevo gesto de alineamiento a Washington. El Gobierno enviará al canciller Pablo Quirno a la reunión de los 20 países más desarrollados del mundo, que se hará del 22 al 23 de noviembre en Johannesburgo.

Desde el último mes se habían multiplicado las voces que pedían -por lo bajo- la participación de Milei en la cumbre, como muestra de respaldo a una de las instituciones multilaterales más importantes del mundo.

Sin embargo, el líder libertario siguió los pasos de su par de Estados Unidos, que ya había anticipado desde hace meses que no participaría de la máxima reunión de mandatarios a nivel global.

“Sería importante que, pese a la ausencia de Trump, Milei diera un gesto de que la Argentina busca acercarse a socios que no son solo los Estados Unidos”, repitieron distintas fuentes diplomáticas extranjeras del más alto nivel, en diálogo con TN, a lo largo de las últimas semanas.

Los más experimentados funcionarios de la Cancillería que siguen año tras año el curso de los organismos multilaterales coincidían en que la mejor decisión hubiese sido la participación al más alto nivel en la cumbre en Johannesburgo.

Sucede que en un mundo multipolar donde las relaciones comerciales están cada vez más diversificadas, distintos sectores del Gobierno apoyan la cercanía a los Estados Unidos, pero entienden también que la Argentina necesita mantener sus históricos lazos con los socios occidentales y aumentar aquellos con nuevos socios en África y Asia, por la condición geográfica y el peso específico en materia de influencia política y de seguridad.

Además, el año pasado, cuando la cumbre del G20 se realizó en Río de Janeiro, Brasil, el gobierno de Lula da Silva se había quejado formalmente por la baja participación de los ministros de Javier Milei a lo largo de las reuniones preparatorias de la cumbre de líderes.

Se trata de encuentros ministeriales que se producen a lo largo del año y en el que el año pasado con Brasil, pese a la corta distancia geográfica, pocos ministros de la Argentina habían participado. Se trata solo de un ejemplo de las críticas que pueden emerger ante la baja participación del país en estos foros.

TN