Franco Colapinto apuntó contra la China Suárez con un comentario sobre Wanda Nara

El joven piloto argentino Franco Colapinto, que está ganando gran protagonismo en el automovilismo internacional, fue el centro de atención mediática tras una reciente entrevista con Sofi Martínez y una picante publicación en sus redes. En la conversación, Colapinto se refirió a su presente profesional, pero también se animó a hablar de televisión y, sorprendentemente, de Wanda Nara, lanzando una indirecta que apuntó directamente a su rival mediática, la China Suárez.

Cuando Sofi Martínez le preguntó con picardía si era "team Wanda" y le recordó que había subido una canción suya, el piloto optó por la diplomacia, aunque con una clara definición: "Soy team nadie", para luego afirmar: "Soy team Franco". La periodista aprovechó la ocasión para pedirle apoyo, revelando que estaba participando en el reality: "Necesito que me banques para MasterChef, estoy medio caída. Estoy participando".

Fue en ese contexto que Colapinto se soltó y elogió el nuevo rol de la mediática en el programa de cocina: “Es impresionante como en un programa como Masterchef hay mucha gente que te hace reír, que a la gente le gusta. Yo veía a Wanda de chiquito en la tele y me cag... de risa, que ahora esté como conductora es divertido”, confesó, mostrando una valoración positiva de la empresaria.

Horas antes de esta entrevista, Franco Colapinto había generado un verdadero revuelo en sus redes sociales al compartir una foto durante sus días de descanso en Brasil. La imagen, aparentemente inocente, lo mostraba montado sobre un caballo, pero el contexto y la elección musical desataron las especulaciones.

La foto se publicó apenas unas horas después de que la China Suárez difundiera un adelanto de su nueva serie de Disney+, Hija del fuego: la venganza de la bastarda, que se estrena el miércoles 19 de noviembre, donde se la ve también cabalgando.

Lo que realmente encendió las redes sociales no fue la coincidencia en el motivo de las publicaciones, sino la música que acompañó el posteo de Colapinto. El piloto eligió como banda sonora nada menos que O bicho vai pegar, el single de Wanda Nara cuyo videoclip fue grabado en Brasil.

Este detalle fue interpretado por muchos usuarios como una indirecta con doble filo dirigida a la China Suárez, con quien se lo había vinculado a fines de 2024 tras coincidir en Madrid, poco antes de que la actriz oficializara su romance con Mauro Icardi.

La elección musical provocó una ola de comentarios variados y filosos en la publicación del joven piloto oriundo de Pilar, todos apuntando a su llamativo gesto: "¡El tema un asco!", "¿Por qué con la canción de Wanda? Jajaja", "Tan top el pibe y tan grasa la música", "No es lo más alto descanso le dio a Icardi", "La canción, te amo Franco", "La canción de Wanda Nara jaja", "10/10 la canción".

Finalmente, ante la ola de reacciones que generó, Colapinto optó por eliminar la musicalización del posteo. Sin embargo, el gesto ya había sido captado por miles de usuarios, y la supuesta indirecta a la China Suárez, utilizando una canción de la principal rival mediática de la actriz, quedó instalada en el centro de la conversación digital.

