"Epopeya del Iberá" suma una función abierta al público en el Teatro Vera

La Productora 2047 anunció una nueva función de “Epopeya del Iberá”, el espectáculo que combina teatro, tecnología y patrimonio natural correntino. La presentación será el jueves 27 de noviembre a las 20 en el Teatro Oficial Juan de Vera, y marca la primera función abierta al público general, luego de seis funciones programadas exclusivamente para instituciones educativas.

La decisión de sumar una nueva fecha responde al gran interés del público, que agotó los cupos institucionales y mostró un alto nivel de expectativa en torno a la innovadora propuesta.

Una experiencia inmersiva sobre los esteros correntinos

Dirigida por Gustavo Carrizo, con guion original de Miguel Di Spalatro, la obra propone una experiencia multisensorial inédita en la región. A través de una intranet propia, luces inteligentes, pantallas LED, proyecciones mapping y realidad aumentada vía streaming, el Teatro Vera se convierte en un ecosistema vivo que transporta al espectador al corazón del Iberá.

Con una puesta escénica de alto impacto, “Epopeya del Iberá” recrea la magia y la fuerza del humedal correntino, entrelazando arte, tecnología e identidad cultural.

El elenco y la producción

El espectáculo cuenta con un elenco de 32 artistas —actores, bailarines y músicos— y la participación especial de El Bocha Sheridan, Sofi Morales y el joven protagonista Laureano Gael Ortiz, quien cautiva con una interpretación que fusiona sensibilidad y energía.

La producción general está a cargo de Isaac Gómez y Alejandro Machado, con producción ejecutiva de Renzo Repetto. Desde la Productora 2047, el proyecto reafirma el compromiso de unir innovación tecnológica, identidad regional y creación colectiva, posicionando a Corrientes como un polo cultural emergente en el NEA.