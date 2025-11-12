La Libertad Avanza capacitó a sus nuevos diputados para defender las reformas del Gobierno

Este martes 11 de noviembre, La Libertad Avanza (LLA) realizó su primer encuentro de formación para los nuevos diputados que asumirán sus cargos en diciembre. La capacitación se llevó a cabo en una oficina del Anexo A de la Cámara de Diputados, donde funcionaba la comisión de Presupuesto, debido a que el bloque aún no cuenta con un espacio propio más amplio.

Durante la reunión, participaron Gabriel Bornoroni, quien encabezará la bancada; Silvana Giudici y Nicolás Mayoraz, quienes fueron presentados como futuros secretarios parlamentarios; y la senadora electa Nadia Márquez, junto al economista Alberto Benegas Lynch, presidente de la comisión de Presupuesto. También estuvo presente Adrián Pagan, secretario parlamentario de la Cámara, quien explicó los aspectos reglamentarios que deberán dominar los nuevos legisladores.

Fuentes parlamentarias informaron que el objetivo de estas capacitaciones es que los 88 diputados que integrarán el bloque libertario a partir de diciembre lleguen con el conocimiento necesario para desempeñar con idoneidad su labor legislativa.

Entre los asistentes destacaron Karen Reichardt y Virginia Gallardo, quienes forman parte del grupo de nuevos representantes del espacio. Las clases continuarán en los próximos días, con foco en el funcionamiento interno del Congreso y en los proyectos clave del oficialismo, como las reformas laboral y tributaria, y el Presupuesto 2026.

En su cuenta oficial de X (ex Twitter), el diputado correntino Lisandro Almirón compartió una imagen del encuentro y escribió: “Estamos reunidos con el Bloque de LLA para dar capacitaciones a los nuevos integrantes de nuestra bancada y aprovechamos de paso para felicitar a la nueva senadora Nadia Márquez. Es importante ponernos tan filosos como sea posible para defender las reformas que se vienen”.