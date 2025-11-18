Causa Andis: comienzan las indagatorias por hechos de corrupción

La causa por presuntas coimas en la Agencia Nacional de Discapacidad (Andis) inicia esta semana una etapa clave con las primeras indagatorias ordenadas por el juez federal Sebastián Casanello, tras tres meses de secreto de sumario.

El empresario Miguel Ángel Calvete será el primero en declarar este martes en los tribunales de Comodoro Py. El miércoles deberá hacerlo el exdirector del organismo, Diego Spagnuolo, señalado en la investigación como la presunta cabeza del esquema de sobornos.

En total, fueron citadas 15 personas entre exfuncionarios, empresarios vinculados a droguerías, prestadoras médicas y operadores externos. La causa investiga presuntos contratos con sobreprecios que, entre julio de 2024 y agosto de 2025, habrían generado un monto superior a los $43.000 millones.

En el expediente también quedaron involucrados Pablo Atachabahian, urólogo y exfuncionario de Andis, quien fue detenido con prisión domiciliaria luego de negarse a declarar; Daniel María Garbellini, exnúmero dos del organismo; Eduardo Nelio González, director nacional de Apoyo; y Lorena Di Giorno, funcionaria del área de Prestaciones e Insumos de Alto Costo y Baja Incidencia.

La investigación detalla presuntas maniobras con operadores internos y externos encargados de manipular sistemas y manejar fondos ilegales. Entre ellos figura Luciana Ferrari, empleada de un laboratorio privado, quien habría intervenido en la Agencia a pedido de Atachabahian.

También se analizan los vínculos con las droguerías New Farma y Floresta. Otro de los citados, Patricio Gustavo Rama, era director suplente de New Farma y tenía nexos comerciales con Calvete y Atachabahian.

La causa incluye además a Guadalupe Ariana Muñoz, pareja de Calvete, señalada por el movimiento de dinero en efectivo, y a Sergio Daniel Mastropietro y Alan Pocoví, quienes habrían trasladado sumas ilícitas a través de empresas vinculadas a la aviación privada.

Según fuentes judiciales, las indagatorias de esta semana serán determinantes para definir los próximos pasos del proceso.