El rugby correntino celebra: Taraguy ganó el Seven de la Urne

El Taraguy Rugby Club se quedó con el título del Seven Oficial de la Unión de Rugby del Nordeste (Urne), disputado el pasado fin de semana en la sede de Sixty RC, en Resistencia.

El conjunto correntino venció en la final a San Patricio RC por 19 a 10 y se alzó con la Copa de Oro, en un torneo que reunió a nueve equipos de toda la región.

El certamen sirvió además como antesala de la XXXI edición del Super Seven del Nordeste, que se realizará el próximo sábado 8 de noviembre en las instalaciones del club Taraguy, con el acompañamiento de Guinness y la tradicional Copa de Oro “Vicente Rosselló” en disputa.

Un fin de semana a puro rugby en Corrientes

El Super Seven reunirá a equipos mayores desde las 15 hasta las 22 horas, mientras que durante la mañana —de 10 a 13 horas— se llevará a cabo la IX edición del Seven de Menores “Nico González Vilas”, destinado a categorías M12, M13 y M14.

La conferencia de prensa oficial se realizará el jueves 6 de noviembre a las 11 horas en Ogá (Irigoyen y Mendoza, Corrientes Capital), donde la dirigencia del club brindará detalles sobre accesos, costos, clubes participantes y servicios del evento.

Ya confirmaron su participación varios equipos y árbitros invitados, entre ellos Pablo De Lucca, de la Urba. La jornada cerrará con la entrega de premios y un gran cuarto tiempo con DJs en vivo, marcando el espíritu de camaradería que caracteriza al rugby. Las entradas y estacionamientos ya están disponibles a través del sitio taraguyrctickets.com.

El camino del campeón

Conducido por Juan Cruz Chiama, Taraguy presentó dos equipos en el torneo.

En la fase de grupos superó ajustadamente a Curne y Sixty B, luego venció a Sixty por 19 a 12 en tiempo suplementario y finalmente se impuso a San Patricio en la final por 19 a 10.

El plantel campeón estuvo integrado por Gerónimo Albornoz, Rafael Rosco, Alejandro Gallardo, Tomás Córdoba, Facundo Aguirre, Facundo Gallardo, Martín Solari, Bernardo Flores, Juan Cruz Aguirre, Santiago Miranda, Ignacio Meabe, Augusto Córdoba, Mateo Ávila, Horacio Rolón, Bautista Ávila, Bruno Gasparni, Elías Karothy, Tomás Ortellado, Juan Martín Meabe y Agustín De la Vega.

Un correntino entre los Pumas 7’s

El juvenil Baltazar Jabornisky, formado en Taraguy, fue nuevamente convocado por la Unión Argentina de Rugby (UAR) para sumarse como invitado a los entrenamientos del seleccionado nacional de Seven, que se prepara para el nuevo Circuito Mundial bajo la dirección de Santiago Gómez Cora.

La concentración se desarrolla en Casa Pumas, del 3 al 17 de noviembre, y representa una nueva oportunidad para el jugador correntino de seguir ganando experiencia en el máximo nivel.

Visita y amistosos internacionales

El rugby también se vive como un espacio de encuentro. Este jueves 6 de noviembre, las divisiones M15 y M16 de Old Lions RC (Santiago del Estero) visitarán Taraguy en el marco de su gira rumbo a Paraguay, donde disputarán partidos amistosos frente a los equipos locales y compartirán el tradicional tercer tiempo.

El encuentro fortalecerá los lazos entre ambas instituciones, que suelen coincidir en distintos torneos del calendario juvenil.