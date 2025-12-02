El oficialismo intentará que Villaverde asuma a su cargo en el Senado

El Gobierno buscará defender a la senadora libertaria electa Lorena Villaverde, pese a la impugnación de la oposición por sus presuntos vínculos con el narcotráfico. No obstante, fuentes de la Cámara Alta indicaron a este medio que la situación de la senadora electa no es la mejor: “Está complicado su pliego”.

En Casa Rosada volvieron a ratificar a la rionegrina, que es diputada y que logró una banca en el Senado en la última elección nacional. “Entiendo que se queda”, dijo una voz autorizada de LLA.

El diploma de Villaverde debía ser votado este viernes, pero se decidió en el Senado que su nombramiento volviera a la Comisión de Asuntos Constitucionales, para su revisión. Pero, para ello, se debe conformar rápidamente esa comisión, que sufrirá cambios por la renovación legislativa.

En el Congreso sostienen que la intención del Gobierno con respecto a la situación de la senadora podría quedar clara dependiendo la rapidez con la que los libertarios busquen ordenarse en esta instancia.

Según fuentes del Gobierno, el deseo de algunos integrantes de LLA es que la impugnación se resuelva en las primeras sesiones en el recinto, que ya se darían en el período extraordinario.

Las últimas horas de Villaverde y por qué la oposición juega en su contra

La senadora electa tuvo que retirarse del recinto el viernes pasado, cuando todos sus compañeros de bloque y los demás senadores juraron en la Cámara Alta.

Tuvo que levantarse e irse porque el Senado decidió apartar el pliego y mandarlo a la comisión. El pedido estuvo a cargo de Ezequiel Atauche, el exjefe del bloque de LLA, para evitar que la oposición pueda avanzar con la expulsión de la rionegrina.

La situación de Villaverde se complicó desde que el peronismo la señaló por supuestos vínculos con Fred Machado, el empresario argentino que fue acusado por la Justicia de Estados Unidos por encabezar una red internacional de narcotráfico, lavado de dinero y estafas millonarias. Fue extraditado en el último tiempo, para cumplir su condena en el territorio que lidera Donald Trump.

Según los bloques opositores, Villaverde habría conocido a Machado a través de su pareja Claudio Ciccarelli, primo hermano de Fred.

Esta versión fue desmentida por la senadora electa. Aunque, casi al mismo tiempo, también surgió en los medios la causa que se inició en 2002 porque la encontraron con cocaína en Miami.

TN