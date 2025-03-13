Patricia Bullrich: "Vinieron preparados para matar"

En una entrevista con LN+, la Ministra de Seguridad, Patricia Bullrich se expresó ayer ante los actos violentos de la protesta por los jubilados, apuntando que "muchas personas en la marcha vinieron preparados para matar"

En declaraciones, la ministra señaló que el motivo de fondo de la marcha fue agredir y desestabilizar al gobierno, intentando desbordar el orden democrático y destruir la institucionalidad del país.

Bullrich detalló que entre los manifestantes había barras bravas, grupos kirchneristas y otros actores con antecedentes criminales que se infiltraron en la manifestación. Según sus declaraciones, este grupo estaba organizado y armado, dispuesto a generar caos con el objetivo de crear una situación que podría haber tenido consecuencias mucho más graves para las fuerzas de seguridad y la estabilidad del país.

La situación en el Congreso se tornó rápidamente peligrosa cuando las fuerzas de seguridad comenzaron a dispersar a los manifestantes. Durante la represión, las fuerzas federales y de la Ciudad de Buenos Aires se enfrentaron a un grupo violentamente determinado a generar daños. “Nosotros secuestramos armas de fuego, armas blancas y todo tipo de objetos como miguelitos, utilizados para pinchar las gomas de los patrulleros”, señaló Bullrich, quien también aseguró que los manifestantes no solo atacaron físicamente a los agentes, sino que actuaron con una intención clara de destruir.

Según la Ministra, los ataques no se limitaron solo a los enfrentamientos con las fuerzas de seguridad. Aseguró que los manifestantes intentaron tomar el Congreso, convirtiendo el lugar en un escenario de violencia extrema. “El intento fue de generar un lugar de boxeo, de piñas, de destrucción total y absoluta de la institucionalidad”, expresó, denunciando un plan organizado con el propósito de crear un ambiente de caos político.

Bullrich confirmó que recibió un llamado del Presidente de la Asociación del Fútbol Argentino, Claudio Tapia, en donde le manifestó que “estaba total y absolutamente en contra de esto”. En ese sentido, agregó: “Tienen que salir a decir que van a echar a todos los que están asociados a los clubes que hayan participado de esta marcha y que estén identificados, no solamente ponerle nosotros el derecho de admisión, los tienen que echar”.

Además, la ministra aseguró que desde su cartera tienen lista una “Ley Anti Barras” que presentarán en el Congreso. “Nosotros tenemos a punto para salir una ley anti barras que es muy dura y que mañana voy a endurecerla más todavía. Creo que las barras bravas deben tener una prohibición total y absoluta. Son una asociación ilícita”.

Los disturbios provocaron no solo daños materiales, sino también varios heridos. Bullrich informó que hubo alrededor de 15 agentes de policía heridos durante los enfrentamientos, sin que se registraran víctimas fatales entre los oficiales. De acuerdo con su relato, los manifestantes actuaron de manera premeditada y violenta, lanzando piedras y botellas a la policía, y atacando patrulleros, algunos de los cuales fueron incendiados.

La Ministra subrayó que el operativo de represión se llevó a cabo con la colaboración de las cinco fuerzas federales, además de la policía de la Ciudad de Buenos Aires. A pesar de los esfuerzos por contener la violencia, Bullrich expresó que los manifestantes estaban bien organizados y fueron equipados con diversos objetos destinados a agredir a los oficiales. Además, confirmó que hubo alrededor de 150 detenidos, muchos de los cuales eran personas con antecedentes penales.

Otro de los temas tratados fue la posible implicación de grupos sindicales y partidos políticos en los disturbios. La Ministra rechazó cualquier tipo de vinculación directa de su parte con la protesta, señalando que muchos de los líderes sindicales involucrados. Según Bullrich, estos grupos, junto con las barras bravas y otros sectores, forman parte de una alianza peligrosa que busca destruir el orden democrático del país.

En otro momento de la entrevista, Patricia Bullrich destacó que la lucha contra las barras bravas y las organizaciones criminales no se detendrá. “Estamos preparando una ley más dura contra las barras bravas, una ley que prohíbe absolutamente cualquier tipo de vinculación con estas organizaciones violentas”, afirmó. La Ministra también dejó claro que los responsables de los disturbios serán identificados y procesados con todo el rigor de la ley, buscando aplicar penas severas para quienes se involucren en actos violentos.

Además, Bullrich subrayó que el gobierno no permitirá que grupos violentos sigan operando en el país. “La violencia no se va a instalar nunca más en la Argentina”, concluyó.

Con información de Infobae.