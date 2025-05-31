Demolieron una casa donde vivió Gustavo Cerati y encontraron huesos humanos enterrados

o que hoy es un portón negro entre escombros y tierra removida, en la avenida Congreso al 3700 del barrio porteño de Coghlan, fue durante dos años el hogar de Gustavo Cerati.

Entre 2001 y 2003, el músico alquiló la casa a Marina Olmi —hermana del actor Boy Olmi— mientras ella vivía en España. Ahora, tras su venta, la propiedad fue demolida para levantar un edificio. Y durante las excavaciones, los obreros hicieron un hallazgo macabro: restos óseos humanos.

La policía llegó al lugar luego de que se reportara la aparición de huesos junto a otros elementos personales, como relojes. Según el parte policial, “en un momento dado, se desprendió un trozo de tierra de la casa lindera y quedaron a la vista lo que aparentarían ser restos óseos humanos”. La investigación está a cargo de la Fiscalía Nacional en lo Criminal y Correccional N° 61, conducida por el fiscal Martín López Perrando.

La historia detrás de la propiedad

La misma Olmi relató al medio TN que compró la casona hace más de 30 años a una mujer alemana, Olga Schuddekopf. Según explicó, en ese mismo terreno funcionó un geriátrico y, aún más atrás en el tiempo —hace unos 150 años—, una capilla y un establo. «Era una casa muy luminosa, pero con zonas oscuras. Donde hice la pileta había una casilla y pasaban cosas raras. De hecho, se incendió un árbol ahí», recordó.

Durante esos años, la vivienda se convirtió en un punto de encuentro para músicos y artistas. Además de Cerati, también la frecuentaron Charly García, Fito Páez, Hilda Lizarazu y Tito Losavio. La propiedad tenía dos construcciones: una al frente y otra al fondo, esta última utilizada como espacio de trabajo artístico.

El misterio de los huesos y un guiño lírico

Se desconoce la antigüedad de los restos por el momento. Se analiza si podrían remontarse a la época del geriátrico o incluso a los tiempos de la capilla. Según fuentes judiciales, los huesos fueron trasladados por la Policía Científica para su análisis forense y, dependiendo de los resultados, el caso podría pasar a la Justicia Federal.

La noticia, inesperada y enigmática, evocó en redes sociales una coincidencia poética: el vínculo simbólico con la canción “Crimen”, uno de los temas más importantes de Cerati. Lanzado en 2006 como parte de su disco Ahí Vamos, el tema explora el desgarro emocional ante una pérdida sin respuestas. El propio músico describió la letra como un “crimen sin resolver”, una herida que persiste bajo la superficie.

Así, la aparición de restos humanos en la que fue su casa agrega una capa de misterio que encuentra un eco involuntario en la obra de un artista cuya sensibilidad para lo oculto, lo emocional y lo no dicho sigue vigente.

Con información de Perfil