Argentina firmó un nuevo acuerdo con Paraguay para usar la energía de Yacyretá

El Gobierno firmó un acuerdo con la Entidad Binacional Yacyretá (EBY) que busca optimizar el suministro energético entre la Argentina y Paraguay. La medida se oficializó a través del decreto 303 publicado este martes en el Boletín Oficial.

El acuerdo establece un nuevo esquema de planificación en la utilización de la energía generada en la central hidroeléctrica Yacyretá. También definieron nuevas pautas operativas.

“Esta medida forma parte del Plan de Reestructuración Financiera de la Entidad Binacional Yacyretá y tiene como objetivo garantizar la viabilidad de la entidad y el cumplimiento de sus compromisos”, dicta los considerandos de la normativa.

Con el decreto, el Ejecutivo elevó a US$28/MWh por la energía suministrada como parte de pago de la tarifa total prevista. Hasta ahora, la Argentina pagaba cerca de 17 dólares/MWh.

En otro tramo de los considerandos, el decreto dicta que que tanto la la Administración Nacional de Electricidad de Paraguay (ANDE) como Cammesa puedan retirar “hasta el 50% de la producción en condiciones normales”.

Así, se permite que ambas partes puedan acceder a la totalidad de la energía generada por la hidroeléctrica, “siempre que sea técnicamente viable y haya acuerdo entre las partes”.

Por su parte, la normativa indica que “la modalidad de pago prevista propicia evitar compensaciones con partidas presupuestarias del Estado Nacional” y establecer “un esquema de déficit cero”.

Y agrega: “La implementación de este Acuerdo persigue que la Entidad Binacional Yacyretá opere sin necesidad de recurrir a compensaciones del Tesoro Nacional, eliminando la acumulación de deuda por diferencias tarifarias y garantizando un flujo de fondos sostenible para la Entidad”.

TN