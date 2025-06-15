La maniobra de Cristina para declararse insolvente y no devolver U$S 55 millones

n En agosto de 2016, tres días después de ser procesada en la causa Vialidad, Cristina Kirchner hizo una maniobra: una herencia anticipada de bienes a sus hijos Máximos y Florencia para evitar devolver los fondos públicos que ahora reclama la Justicia.

En esa oportunidad, Cristina anunció que cedía “el 50% de los activos financieros, los bienes muebles y los inmuebles que me correspondieran en concepto de bienes gananciales en la sucesión de Néstor Carlos Kirchner fueron cedidos legítima y legalmente a mis hijos, dentro del expediente sucesorio”. El otro 50 por ciento era ya de sus hijos. Ella solo se quedó solo con 200 mil dólares.

Ahora los fiscales Diego Lucini y Sergio Mola analizan denunciarla por insolvencia fraudulenta para que devuelva 55 millones de dólares por el robo al Estado en el direccionamiento de contratos de obra pública a Lázaro Báez por 3.500 millones de dólares.

El Tribunal Oral Federal 2 (TOF 2) cuando condenó a la ex presidenta y otros ocho imputados por fraude el Estado fijó en unos 500 millones de dólares el dinero a decomisar en forma solidaria. De ese total, a Cristina le corresponden 55 millones de dólares según una primera estimación, aunque el TOF 2 pidió esta semana al Cuerpo de Peritos de la Corte que actualizaran esa cifra.

Como se prevé que la mayoría de los condenados se declaren insolventes, los fiscales Diego Luciani y Sergio Mola ya tienen embargados a todos los condenados 145 inmuebles, 42 autos, 2 barcos, 18 productos bancarios y 11 participaciones en sociedades.

Luego de la detención efectiva de la ex presidente y los otro ocho condenados, los fiscales pedirán abrir lo que se llama un incidente en la causa para decidir cómo recuperar ese dinero al Estado. Según el diputado de la Coalición Cívica, Juan Manuel López, Luciani y Mola deben denunciar a Cristina por el delito de “insolvencia fraudulenta”.

El ex titular de la Unidad de Información Financiera (UIF), Mariano Federici, dijo a Clarín que coincide con el diputado de Elisa Carrió. Federici fue el aportó datos clave en la causa cuando era funcionario de Mauricio Macri.

Federici explicó que “es altamente probable que una porción significativa de los activos que constituyen el producto del delito no haya sido aún legitimada (lavada), y que muchos otros hayan sido objeto de maniobras de disposición fraudulenta destinadas a extraerlos formalmente de su patrimonio personal”.

“Su patrimonio declarado (unos 200 mil dólares) eestá muy lejos de reflejar la verdadera magnitud de los fondos ilícitos obtenidos”, agregó.

