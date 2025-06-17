Prisión domiciliaria para Cristina Kirchner: el juez ordenó que use tobillera electrónica

El juez Jorge Gorini resolvió este martes que Cristina Kirchner permanezca detenida con prisión domiciliaria en su departamento de San José al 1111, en Constitución, por lo que no tendrá que presentarse en Comodoro Py. De esta forma, intentan desactivar la movilización que está prevista para mañana.

Entre las condiciones que fijó la Justicia, según el documento, la expresidenta no podrá alterar la tranquilidad del barrio, es decir, que tendrá que evitar salir al balcón, donde decena de militantes acampan en la vereda desde que salió la condena.

Además, la exmandataria tendrá que entregar un listado de sus familiares, custodios y profesionales, como médicos y abogados que tengan que ir a su domicilio. Por último, Gorini incluyó entre las medidas el uso de tobillera electrónica.

Estas condiciones serán supervisadas cada tres meses, por la Dirección de Control y Asistencia de Ejecución Penal. De no cumplirse, podría ir a la cárcel.

Una por una, las condiciones que fijó la Justicia

“Resuelvo imponer a la nombrada las siguientes reglas de conducta, las cuales tendrá que observar y cumplir mientras se mantenga la modalidad domiciliaria del cumplimiento de la pena de prisión”, expresó el juez en su resolución.

En el plazo de 48 horas hábiles deberá presentar una nómina de las personas que integran su grupo familiar, custodia policial, profesionales médicos que la tratan asiduamente y abogados que la representan, quienes podrán acceder al domicilio donde cumplirá la pena de prisión sin necesidad de autorización judicial, debiendo requerirse y motivarse el eventual acceso de toda otra persona no incluida en ese listado.

Jorge Gorini también encomendó a la Dirección de Control y Asistencia de Ejecución Penal “que lleve adelante la supervisión de la ejecución de la prisión domiciliaria de Cristina Elisabet Fernández de Kirchner y eleve a esta sede los resultados de la supervisión cada tres meses, período de tiempo al cabo del cual se evaluará el grado de acatamiento de las reglas impuestas, con los alcances establecidos en la ley (art. 34, ley 24.660)”.

Y ordenó a la Dirección de Asistencia a Personas Bajo Vigilancia Electrónica, dependiente de la Subsecretaría de Asuntos Penitenciarios del Ministerio de Seguridad Nacional, la colocación de un dispositivo de vigilancia electrónico.

Por todo esto, Gorini dejó sin efecto la citación que estaba fijada en la condena, pero sus abogados deberán continuar con los trámites que se decretaron en el fallo.

