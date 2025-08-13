La inflación de julio fue de 1,9% y acumula 17,3% en lo que va del año

La inflación de julio fue de 1,9% y acumuló 17,3% en los primeros siete meses de 2025, informó este miércoles el INDEC. La variación mensual mostró una leve aceleración de 0,3 puntos porcentuales contra junio.

En términos interanuales, la variación del IPC fue de 36,6%, lo que marca quince meses consecutivos de desaceleración frente al mismo mes del año anterior.

La división de mayor aumento en el mes fue Recreación y cultura (4,8%), por las vacaciones de invierno y el turismo. Le siguió Transporte (2,8%), por alzas en el boleto de los colectivos y subtes y en el funcionamiento de equipos de transporte persona.

Por su parte, los dos rubros que registraron las menores variaciones en julio fueron Bebidas alcohólicas y tabaco y Prendas de vestir y calzado.

Tras la publicación del índice, el ministro de Economía, Luis Caputo, se expresó en redes sociales: “El IPC Nacional registró una variación de 1,9% en julio, ubicándose por debajo del 2% mensual por tercer mes consecutivo. Esta dinámica no ocurría desde noviembre de 2017″.

Además, el INDEC detalló las variaciones mensuales en cada región de la Argentina. La Patagonia registró el número más alto: 2,1%. Le siguió la región Pampeana, con 2%.

En coincidencia con el dato nacional se encontró el Gran Buenos Aires y Cuyo; mientras que la región Noroeste y el Noreste se ubicaron por debajo del total, con un 1,7%.A nivel de las categorías, los precios Estacionales (4,1%) lideraron el incremento, seguidos de Regulados (2,3%) e IPC núcleo (1,5%). En tanto, los bienes aumentaron 1,4% mientras que los servicios marcaron un alza de 3,1%.

Rubro por rubro: cuáles fueron las divisiones que más aumentaron en julio:

Recreación y cultura: 4,8%;

4,8%; Transporte: 2,8%;

2,8%; Restaurantes y hoteles: 2,8%;

2,8%; Comunicación: 2,3%;

2,3%; Bienes y servicios varios: 2,1%;

2,1%; Educación: 1,9%;

1,9%; Alimentos y bebidas no alcohólicas: 1,9%;

1,9%; Equipamiento y mantenimiento del hogar: 1,5%;

1,5%; Vivienda, agua, electricidad, gas y otros combustibles: 1,5%;

1,5%; Salud: 1,1%;

1,1%; Bebidas alcohólicas y tabaco: 0,6%.

El único rubro que estuvo por debajo del nivel de inflación fue Prendas de vestir y calzado, con -0,9%.

