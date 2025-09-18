Milei desplazó de la campaña a Menem y empoderó a Caputo

El presidente Javier Milei encabezó este jueves una intensa actividad política en la Quinta de Olivos donde, después de conversar con los principales candidatos de La Libertad Avanza de cada provincia, recibió a una parte de la mesa bonaerense y a los jefes de campaña de todo el país para alinear la estrategia de cara a las elecciones de octubre.

Durante el cónclave, el mandatario anunció dos decisiones importantes: empoderó a su asesor, Santiago Caputo, como la persona a cargo de la técnica discursiva, y designó a la titular de La Libertad Avanza en la ciudad de Buenos Aires, Pilar Rámirez, como la encargada de coordinar el trabajo con los dirigentes provinciales.

De esta manera, desplazó además de su rol en el espacio a Eduardo “Lule” Menem, que hasta el momento era quien llevaba el vínculo con los armadores del interior, pero fue duramente criticado en el último tiempo.

En ambas reuniones, el jefe de Estado habló durante aproximadamente tres horas frente a los presentes, a quienes les aseguró que el futuro del Gobierno no corre riesgo y ratificó el rumbo económico de su gestión.

El mandatario estuvo acompañado por Caputo con quien respondió las preguntas de los referentes de La Libertad Avanza, con el objetivo principal de unificar el discurso.

“El mensaje es que hasta acá los argentinos hemos hecho un esfuerzo impresionante para salir del pozo en el que dejó el país el kirchnerismo. Aun así, todavía falta, porque las últimas décadas no se resuelven en un año y medio. Pero si aflojamos ahora tiramos todo ese esfuerzo a la basura. Del otro lado, no tienen otro futuro que ofrecer más que volver a ese pasado", resumió a Infobae una fuente que estuvo en el mitín.

En este sentido, Milei y Caputo les remarcaron a los invitados la importancia de dejarle en claro a la militancia, y al electorado en general, la necesidad de “hacer que ese esfuerzo valga la pena”, siguiendo el eslogan “La Libertad Avanza o Argentina retrocede”, que se impuso para octubre.

El Presidente decidió involucrarse de lleno en las cuestiones del partido para apaciguar las internas y tratar de revertir el resultado de los comicios en la provincia de Buenos Aires, que perdió por más de 13 puntos.

Como primera medida, el líder libertario reconoció los errores en el armado y ordenó la creación de una serie de equipos.