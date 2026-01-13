La inflación de diciembre fue de 2,8% y acumuló 31,5% en 2025, informó este martes el INDEC. La variación mensual mostró una aceleración de 0,3 puntos porcentuales contra el mes previo.

El dato anual es el más bajo desde 2017, cuando la evolución de los precios en 12 meses había cerrado en 24,8%.

En la medición mensual, la división de mayor aumento en diciembre fue Transporte (4%), seguida de Vivienda, agua, electricidad, gas y otros combustibles (3,4%).

El INDEC, además, detalló las variaciones mensuales en cada región de la Argentina. El Noreste mostró el mayor incremento, con 3,4%. Luego se ubicó Cuyo (3%) y la región Pampeana (2,9%).

En línea con el dato nacional estuvo el Gran Buenos Aires, mientras que el menor aumento se registró en el Noroeste y en la Patagonia con 2,6%.

TN