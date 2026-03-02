La ganadería de Corrientes inicia una nueva campaña contra la aftosa

En un año bisagra para la estrategia de combate a la fiebre aftosa en nuestro país, este lunes comienza en Corrientes la primera campaña del año de vacunación contra la enfermedad, en la cual se vacunará todo el rodeo provincial de bovinos y bubalinos. Serían unos 4,5 millones de cabezas a vacunar, en una campaña que será llevada adelante por personal de la Fundación Correntina para la Sanidad Animal (Fucosa) y se iniciará en simultáneo en todos los departamentos de la provincia.

Como todos los años, marzo marca el inicio de la estrategia de vacunación contra la fiebre aftosa, una campaña que permite a la Argentina ratificar el estatus de país libre de la enfermedad con vacunación. Este lunes comenzará la vacunación en Corrientes, y también en provincias vecinas como Chaco, Formosa y Entre Ríos, entre otras.

Puntualmente en Corrientes, se prevén vacunar alrededor de 4,5 millones de bovinos y bubalinos, en todas sus categorías. El trabajo será llevado a cabo por vacunadores, programadores y personal administrativo de la Fucosa, que es la fundación sanitaria encargada de llevar a cabo las campañas sanitarias en Corrientes.

El miércoles pasado se aprobó en la Comisión Provincial de Sanidad Animal (Coprosa) el costo operativo de la campaña. Se trata de un costo estimado por la Fucosa –primeramente se aprueba en el Comité Directivo de la fundación- a partir de los ítems de movilidad, honorarios de vacunadores y logística, entre otros.

El costo operativo aprobado por la Fucosa fue de $1.026, lo que sumado a los $1.320 del precio de la dosis de laboratorio, hace que el productor correntino tenga que afrontar en esta campaña un precio total de $2.346 por animal vacunado. Este es el precio de contado (plazo de hasta 30 días desde la vacunación), mientras que el precio a crédito es de $2.463 (hasta 60 días desde el acta de vacunación).

Se trata de uno de los costos operativos más bajos de nuestro país, y tuvo un incremento de alrededor de 20% respecto de la primera campaña 2025, cuando el productor afrontó $1.949 por animal. Teniendo en cuenta la evolución de la inflación y también del precio de la hacienda, el aumento en este costo sanitario se encuentra considerablemente por debajo de éstos.

“Se logró un costo operativo muy competitivo, a partir de un buen trabajo que se hizo en la fundación”, consideró Ezequiel Ríos Benítez, presidente de la Fucosa.

En este contexto, el dirigente rural comentó que la campaña comenzará en forma simultánea en toda la provincia –no hay zonas prioritarias- y aconsejó a los productores programar con tiempo la vacunación con el personal de la Fucosa, para evitar contratiempos a la hora de realizar los traslados o ventas de hacienda hacia otros campos.

Cambio de estrategia

Este 2026 marcará un cambio de estrategia en la vacunación contra la aftosa en nuestro país. Si bien la primera campaña será similar a la que se viene realizando en los últimos años, para este año el Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (Senasa) aprobó cambios para la segunda campaña de inoculación.

Estos cambios establecen que en la primera campaña se continúan vacunando todas las categorías de bovinos y búfalos, pero en la segunda, se adelanta la campaña al mes de junio (antes era en octubre) y se incluye solo a la categoría terneros y terneras.

“Es un cambio que veníamos pidiendo y que va a ser beneficioso para el productor; ya no se vacunan los novillitos, novillos y vaquillas, lo que va a significar una reducción considerable en los costos para los productores, y además también en el manejo de la hacienda”, consideró Ríos Benítez.

Según estimaciones del Senasa, los productores argentinos ahorrarán un estimado total de 25 millones de dólares a partir de 2026 gracias al cambio de estrategia en la vacunación. La medida incluye una reducción de 16 millones de dosis al dejar de vacunar a ciertas categorías en la segunda campaña y exceptuar a los feedlots en la primera.

