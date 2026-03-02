Desarticulan un desarmadero de motos tras un allanamiento en Goya

La Policía de Corrientes informó este lunes que desmantelaron un desarmadero clandestino de motos tras un allanamiento en la localidad correntina de Goya.

El procedimiento se llevó a cabo el domingo en una vivienda ubicada sobre calle Tucumán, entre Independencia y avenida Sarmiento, donde los efecticos realizaron un allanamiento ordenada por el Juzgado de Garantías de Goya, tras avanzar en la investigación por la sustracción de una moto.

Durante el allanamiento, los uniformados desmantelaron un desarmadero ilegal donde secuestraron:

5 motocicletas

16 cuadros de motos de distintas cilindradas

37 bloques de cilindro

5 tanques de combustible

12 caños de escape

Más de 35 componentes de rodado, entre ruedas completas, llantas y cubiertas

Los elementos incautados fueron puestos a disposición de las autoridades competentes, mientras continúa la investigación para determinar la procedencia de las motocicletas y autopartes secuestradas.